Perez megrovást kapott, de megbeszélte az esetet Magnussennel

A szingapúri hétvége első napján volt néhány érdekes eset, ezek közül is kiemelkedett Sergio Perez és Kevin Magnussen félreértése, amely során a két versenyző ütközött is egymással. Az edzésen történteket később vizsgálták is, és bár Perez utólag nem volt biztos benne, hogy ki hibázott, az ő vétségét állapították meg, a Racing Point versenyzője túl lassan haladt, de megúszta egy megrovással. Ez volt a mexikói első figyelmeztetése az idén.

"Erre nincs konkrét szabály, de van egy elfogadott úriember felfogás. Amikor elkezdtem köröm, elengedtem a Mercedest, de rá már nem számítottam. Kicsit összeértünk azt hiszem" - mesélte az esetről a mexikói, aki azonnal meg is kereste Magnussent, hogy megbeszélje vele az esetet. "Igen, beszéltünk, hogy kiderítsük, mi is történt. Vannak versenyzők, akik ragaszkodnak ehhez a szóbeli megállapodáshoz, mások nem. Ez olyasmi, amivel meg kell barátkozni, vagy kellene egy szabály. Nem jó ilyesmit látni."

Perezt az eseten kívül arról is kérdezték pénteken, hogy milyen a pálya, amely minden évben kihívást jelent a versenyzőknek, idén is jelentős a légszennyezettség, elsősorban az indonéziai tűzvészek miatt. "Szokásos, nagyon nagy a kihívás. Sok a munka, amely sok energiát visz el, de ez egy remek helyszín. Arra ösztönzi a versenyzőt, hogy kihozza magából és az autóból is a maximumot" - mondta Perez, akinek autóján új elemek is megjelentek Szingapúrban. "A fejlesztések úgy működtek, ahogy vártuk. Vannak még információk, amelyeket meg kell várni, hogy kiderüljön, jó irányt vettünk-e."

Perez csütörtökön még rosszul érezte magát, és az is szóba került, hogy helyettesíteni kell, de péntekre már jobban lett a Racing Point versenyzője. "Igen, tegnap elég rosszul volt a gyomrom, de holnapra már egészen biztosan 100 százalékos állapotba kerülök" - nyugtatta meg szurkolóit Perez, aki a történek ellenére pozitívan várja a szingapúri folytatást. "Kimondottan, mert újításokkal érkezni mindig pozitív, még ki kell, találjuk, hogy mi hozza a legjobb eredmény, hogy holnap a Q3-ban szerepelhessünk."

