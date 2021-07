Perez: Még rengeteg munka vár ránk

Sergio Perez pénteki napja nem indult tökéletesen: az FP1-en a nyolcadik, az FP2-n pedig a tizenegyedik pozícióban végzett. Ennek kapcsán meg is jegyezte a kétszeres futamgyőztes, hogy jobbnak tűnnek a hosszú etapokon:

„Egyértelmű, hogy a hosszabb etapokon ígéretesebb volt az autó, és még rengeteg munka vár ránk. Mindkét edzés eléggé kemény volt, és nem éreztem magam teljesen komfortosan a lágyabb keveréken.”

Még több F1 hír: Bottas a 2. helyen végzett délután – a finn szerint jobb a Mercedes

„Ma este ki kell elemeznünk az adatokat, próbáljuk visszanyerni a tempónkat, és próbálunk visszatérni oda, ahol lennünk kell, és készen kell állnunk a holnapi időmérő edzésre” – kezdte Perez.

„Úgy tűnt, hogy a kocsi egyensúlya is messze van az ideálistól kevés üzemanyaggal futva, de szerencsére ezt gyorsan korrigálni tudtuk, és ezek a gumik nem is koptak annyira, ami szintén jó dolog. Annak is örülök, hogy a Pirelli már erre a hétvégére is elhozta az új gumikat, és nem Silverstone-ban használjuk majd először ezeket.”

„Összességében sokat tanultam a mai napból. Jó látni, hogy ennyi szurkoló van kint a Red Bull Ringen, és remélhetőleg holnap egy jó időmérőt, vasárnap pedig egy szolid versenyt fogunk futni” – tette hozzá a mexikói.

Verstappen 3. lett délután – a holland szerint a Mercedes jobb a lágyakon…