Perez Max Verstappenről: „Az egyik leggyorsabb pilóta a rajtrácson!”

Sergio Pereznek hosszú éveket kellett várnia, hogy végre egy igazi élcsapatnál kapjon lehetőséget. A mexikói ugyan annak idején eltöltött egy idényt a McLarennél, a wokingi alakulat finoman szólva sem teljesített kimagasló szezont, a futamgyőzelmek, de még a dobogós helyezések is elérthetetlen távolságban voltak.

Perez szót ejtett arról is, hogy nemcsak a versenypályán, de azon kívül is segíteni akarja a csapat fejlődését, és az évek során szerzett tapasztalatait mind meg kívánja osztani az alakulattal. Erre pedig már az első napon kiváló alkalom nyílt.

„Azt hiszem, sok tapasztalatot és tudást hozok a csapathoz. Már a sportágban vagyok egy ideje néhány csapattal, különböző időszakokban. Úgy hiszem, segíteni tudok rajtuk bizonyos területeken. Már vannak jó ötletek, melyeket megosztottam a csapattal, amelyek segítenek javítani a pályán nyújtott teljesítményen” – magyarázta Perez a RedBull.com-nak.

A mexikói pilóta a csapattársáról, Max Verstappenről is kifejtette a véleményét, és elmondta, nagyon is tisztában van vele, hogy a holland óriási tehetség a Forma-1-ben, aki ráadásul az évek során rendkívül tapasztalttá is vált.

„Mindannyian tudjuk, hogy milyen tehetséges és milyen gyorsan Max, és hogy mekkorát nőtt az elmúlt években, mennyivel teljesebbé vált mostanára. Szóval ő egyértelműen az egyik legjobb és leggyorsabb, ha nem leggyorsabb kint a jelenlegi rajtrácson” – zárta a mondandóját Perez.