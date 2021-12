Perez: Max a legenda, ő a világbajnok!

A Red Bull pilótája óriási segítséget nyújtott a friss bajnok csapattársának, amikor a két bajnokesélyes visszatért a pályára a kiállások után. Perez óriási küzdeni akarással tartotta Hamiltont hosszú percekig maga mögött és ennek volt köszönhető, hogy Verstappen le tudta dolgozni tetemes hátrányát. A futam utolsó köreiben a Red Bull kihívta Perezt, ugyanis attól tartottak, hogy a feltekert Honda-motor nem fogja kibírni a futam végéig.

Sergio Perez elárulta, hogy nem érzett semmit az autóján, ami miatt fel kellett volna adnia a futamot, de egyértelmű volt, hogy a határon használták a Honda motorját és nem akartak kockáztatni egy esetleges újabb biztonsági autós időszakot. „Nem, akkor még nem tudtam semmit. De nyilvánvalóan a motor a határon volt. És a legkevésbé sem akartuk, hogy meghibásodjon, és Max ne tudjon megtenni egy kört“ - mondta a mexikói.

A mexikói kifejtette, hogy nem akart túlságosan beleszólni a bajnoki csatába, ezért kettős érzései vannak a Hamiltonnal történő csatát illetően, de örül annak, hogy segíteni tudta csapattársát, Max Verstappent és úgy véli, hogy a csapat érdekei mindent felülírnak.

„Tudtam, hogy Lewis kezében volt akkor a verseny, a virtuális és a biztonsági autós időszakokban is. Azt tehetett volna, amit csak akart, a verseny az ő kezében volt. Szóval ez elég kritikus volt. Ugyanakkor rendkívül régi gumikon voltam. Végül is örülök, hogy segíthettem Maxnak és a csapatnak. Nehéz, mert ugyanakkor nem akarsz túlságosan beleszólni a bajnokságba. De igen, azt hiszem, mindenek felett mindig is a csapatom áll majd.“

A futam közben Verstappen legendának nevezte Perezt, amelyre a mexikói így válaszolt: „Nos, a legenda most ő maga, ő a világbajnok. Nyilvánvalóan olyan helyzetben voltam, hogy nem sok vesztenivalóm volt. Ez nem az a helyzet, amibe az ember kerülni szeretne, de ugyanakkor a csapatot mindig mindenek fölé helyezem.“

Perez örül csapattársa sikerének és bízik abban, hogy egy napon fordított helyzetben, Verstappen veheti fel a mexikói bajnoki pólóját.

„Max az első naptól kezdve nagyszerű csapattársam volt, és a csapat is fantasztikusan viselkedett velem. Abban a helyzetben voltam, hogy támogatni tudtam a csapattársamat. Rendkívül boldog vagyok. Sajnálom, hogy nem szereztük meg a konstruktőri győzelmet, de azt hiszem, csak néhány ponton múlott a vége.“

„A jövő évre emelnem kell a szintemet, remélhetőleg mindannyian képesek leszünk előrelépni. Igen, nagyon remélem [hogy egy napon bajnok lehetek], és ez a legnagyobb álmom“ - tette hozzá a a bajnokságban negyedik helyen végző pilóta.

A Red Bullnál töltött első éve után Perez elárulta, hogy óriási nyomás volt rajta a szezon során és nem könnyű ennél a csapatnál versenyezni, de nagyon boldog azért, hogy Verstappen csapattársa lehet és élvezi pályafutásának ezen szakaszát.

„Rendkívül intenzív volt. Rengeteg munka folyt a színfalak mögött, nagy volt a nyomás. Amikor a Red Bull Racingnél vagy, nagy a nyomás, mindenki téged figyel, és azt, amit csinálsz. Nem volt könnyű, de ez egy másik szintre emelt engem, és Max csapattársaként tényleg új szintre emeli az embert, és én rendkívül boldog vagyok. Nagyon élvezem a pályafutásom ezen pontján, nagyon boldog vagyok, és ez a legfontosabb.“