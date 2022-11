Perez már a 2023-as bajnoki címén gondolkodik: ez kell ahhoz, hogy én is harcolhassak

A 2021-es szezonban a Red Bull-lal még csak ismerkedő Perez boldogan volt Max Verstappen szárnysegédje, azonban 2022-ben már ő is a világbajnoki címért szeretett volna harcolni. A korai dobogós helyezéseivel és a monacói futamgyőzelmével jól is kezdte a szezont, de végül esélye sem volt a beinduló Verstappen dominancia ellen.

Perez elismerte, hogy a szezon elején jobban feküdt neki az RB18, és azzal is meggyanúsította a Red Bullt, hogy szándékosan Verstappen erős első tengelyt preferáló vezetési stílusa szerint fejlesztették év közben az autót. Ezt gyorsan el is utasították a csapattól, mondván, hogy a megnövekedett leszorítóerő nem válogat a vezetési stílusok között – erről Daniel Ricciardo is tudna mesélni a félresikerült McLarenes kalandja után.

A Brazil Nagydíj után a 2022-es szezonjának értékelése mellett leszögezte, hogy 2023-ban már a bajnoki címért akar harcolni.

„Nagyon jól kezdődött az évem, volt egy már technikai problémánk, de minden a terv szerint haladt” – idézi Perezt a MotorsportWeek. „A szezon elején én is esélyes voltam a bajnoki címre, de egy pár rossz verseny után az esélyeim el is illantak.”

„Ezen kell dolgoznunk a csapattal is. Az év elején látott formámat konzisztensebbé kell tennem, és akkor jövőre én is harcolhatok a bajnoki címért, ha hasonlóan jó autónk lesz. Jó eredménnyel kell zárnom a szezont, hogy a következőt is erősen kezdhessem.”