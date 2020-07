Pérez kihívást jelentene a Ferrari-Mercedes-Red Bull trióra a Racing Pointtal

A Racing Point mexikói versenyzője, Sergio Perez nagyon élvezte a hosszú szünetet a családja miatt. A tapasztalt pilóta azonban már nagyon kíváncsi arra, hogy mire lehet képes az autó F1-es gépe, amit a tavalyi Mercedesről másoltak.

„Kicsit furcsa a környezet ezzel a globális szinten kialakult helyzettel. Olyan hosszú ideje voltunk már autóban... Érdekes lesz és alig várom, hogy megnézzem, mi a helyzet mentálisan és fizikailag az autóban.”

„Nagyon sokat gokartoztam, és régóta ülhettem F1-es autóval, szóval emiatt különösen várom már a pillanatot. A holnapi nap egy meglehetősen nagy kihívás lesz, mert gyorsan kell sokat tanulnunk.”

„Hogy őszinte legyek, maga a karanténidőszak csodálatosan alakult számomra, mivel rengeteg időt tölthettem a családommal. Ezelőtt egy olyan rutin szerint éltünk, aminek során sokat utaztunk és folyamatosan úton voltunk a különböző események miatt.”

„Szóval az időnk legnagyobb részét repülőtereken, szállodákban és repülőkön töltöttük. Ez az életem 6 éves korom óta. Mindig versenyzünk, és mindig a következő versenyre gondolunk. Most pedig nagyszerű dolog volt egy kicsit pihenni, máshogy lenni a gyerekeimmel és a családommal. Nagyon sokat lehettem velük.”

Sergio Perez, Racing Point walks the track Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Hogy őszinte legyek, ezen idő alatt el is gondolkozol azon, hogy milyen szép is ez az élet a sporton kívül, mert mindannyian erre koncentrálunk, de ezen kívül van egy nagyszerű élet is, amit ebben a tekintetben nagyon élveztem.”

„Most pedig megpróbáljuk kideríteni, hogy mennyire versenyképes az autó. Jó érzés volt Barcelonában vezeti. Határozottan! Jó lehetőségeink vannak, de azóta eltelt egy kis idő, és nem tudom, hogy mennyit javulhattak a többiek.”

„Szóval ki kell derítenünk ezt, de pozitív érzéseink vannak, motivált vagyok, és a legjobbakat remélem. Azt is remélem, hogy harcban lehetünk az első hárommal... kihívást jelenti az első három csapat számára. Ez jó lenne számunkra.”

„A jövőt tekintve minden bizonnyal jó helyzetben vagyunk. Mindenki láthatta, hogy mire voltunk képes a múltban egy korlátozott költségvetéssel. Rendkívül sikeresek voltunk, szóval azt hiszem, minden készen áll arra, hogy az Aston Martin legyünk, és megtegyük a következő lépést.”

„Nyilvánvalóan hatalmas lépésnek kell következnie hogy az első hárommal harcoljunk, a nagy csapatokkal, de a költségvetési korlátokkal minden szorosabbá válhat, és remélhetőleg nem tévedek abban, hogy képesek leszünk őket támadni.”

