Perez: „Kár, hogy büntetést kaptam, de szerencsére nem volt hatása”

Perez a harmadik pozícióból egészen erős rajtot vett, és az 1-es kanyarnál be tudott bújni Charles Leclerc mellé, a monacói azonban a 2-es külső ívén vissza tudott kapaszkodni, és végül megtartotta a pozíciót.

Ennek ellenére egyértelmű volt, hogy a bikások autója ezúttal is a többieké felett áll, ami lehetővé tette Perez számára, hogy legyűrje Leclerc Ferrariját. A biztonsági autó bejövetelekor aztán némileg bajba került, ugyanis a kerékcseréjénél veszélyesen engedték őt ki Fernando Alonso Astonja elé, amiért később öt másodperces időbüntetést kapott.

Ez azonban tulajdonképpen nem osztott, nem szorzott, hiszen Perez simán el tudott húzni a mögötte lévőktől, a futamot nyerő Max Verstappent viszont nem volt esélye beérni, így meg kellett elégednie egy magányos második hellyel. A hatszoros futamgyőztes látszólag kicsit csalódott volt, de így is előrelépésről számolt be Bahreinhez képest.

„Egyértelműen sikerült javulást elérnünk, de kár azért, hogy nem tudtuk magunkat az első sorba kvalifikálni, mert jó rajtot vettem. Sajnos Charles is odatette magát, így nem tudtam átjutni. Utána viszont jó csatáim voltak, de a futamunkat aztán rosszul érintette a korai biztonsági autó.”

„Rendkívül hosszú etapot kellett futni a kemény abroncson, ami olykor trükkös volt, főleg az elején. Egyáltalán nem volt könnyű felmelegíteni őket, ami miatt sokat is csúszkáltunk. Sok időbe is telt átjutni Lewison és Landón. Ettől függetlenül nagyszerű nap ez a csapat számára.”

„Ez a pálya nagyon eltért Bahreintől, de mi továbbra is erősek vagyunk, szóval igen, most csak fent kell tartani a lendületet. Mindenképpen előreléptünk az előző hétvégéhez képest, sikerült javulnunk több területen is. Nyilván van még néhány dolog, amit meg kell oldanunk, de majd eljön a mi időnk.”

Ami pedig a büntetést illeti, Perez így fogalmazott: „Igen, kár, hogy megkaptuk azt a büntetést. Szerencsére, nem volt hatással a futamunkra. Ebben a helyzetben azonban alapból közel voltunk Maxszal, mindenki egyszerre jött be a bokszba. Egyszerűen csak szélesebb bokszutcára lenne szükség.”

Aki esetleg lemaradt volna a szaúdi futam eseményeiről, itt bepótolhatja őket.