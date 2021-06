Perez jövőjéről kérdezték a Red Bull csapatfőnökét

Sergio Perez egy kifejezetten erős Racing Point-os szezon után kapott lehetőséget a Red Bulltól, hogy 2021-ben ő vezesse a Max Verstappen melletti Red Bullt. Eleinte nem sikerült zökkenőmentesen az RB16B-vel való barátkozás a mexikói számára.

Azonban a hatodik versenyén, az Azeri Nagydíjon hatalmas meglepetésre győzni tudott Checo, aki így a pontversenyben is feljött a harmadik helyre. A futam után a csapatfőnök Christian Horner elégedett nyilatkozott:

„Tudtuk, hogy Sergio jól megy Bakuban, de fogalmunk sem volt arról, hogy ennyire erős lesz. Már az első szabadedzéstől kezdve gyors volt, és az időmérőn is csak egyszer hibázott. A versenyen aztán fenomenális volt a tempója” – idézte Hornert a GMM hírügynökség.

„Ha kicsit hamarabb jön ki a bokszba, ott lehetett volna Verstappen környékén, hiszen nagyon gyors tudott lenni a tiszta pályán. Teljes mértékben lenyűgöző volt, amit Bakuban művelt” – méltatta pilótáját Horner.

A csapatfőnök amiatt is dicsérettel illette Checót, hogy az egész futamon maga mögött tudta tartani Verstappen legnagyobb riválisát, Lewis Hamiltont.

„Sergio túlszárnyalta a várakozásainkat. Végre két olyan pilótánk van, aki dobogóra tud állni, ennek köszönhetően pedig „eggyel több nyilat tehetünk a tarsolyunkba”. Két olyan pilótánk van, akik rendszeresen tudnak sok pontot gyűjteni, és ez az, amit kerestünk.”

„Nagyon örülök annak, hogy Checo, a csapattal végzett kemény munkája most meghozta a gyümölcsét” – tette hozzá a brit.

Hornertől azt is megkérdezték, hogy most már eleget tett-e ahhoz a mexikói pilóta, hogy 2022-ben is a Red Bullnál folytathassa F1-es pályafutását, erre viszont nem adott konkrét választ.

„Még rengeteg időnk van arra, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést. Az viszont biztos, hogy Sergio kiváló munkát végez, így kell folytatnia a továbbiakban is.”

Leclerc: Nagyon örülök Vettel sikerének…