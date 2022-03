Perez is kritizál: a Netflix már „túl messzire ment” a legújabb évaddal

Miután március 11-én elérhetővé vált a nagysikerű dokumentumsorozat legújabb évada, az rögtön 33 országban vezette a Netflix nézettségi listáját. A már négy etapot megélt széria segített növelni az F1 népszerűségét az Egyesült Államokban, és számos új szurkolót vonzott be.

A sorozat azonban az utóbbi időben már egyre több kritikát is kap amiatt, hogy szándékos drámát kelt, illetve olyan rivalizálásokat mutat be versenyzők között, melyek a valóságban nem is léteztek. Perez úgy véli, a 2021-es szezon már önmagában is volt annyira drámai, hogy nem lett volna szükség a történetek extra fűszerezésére.

„Tényleg úgy gondolom, hogy a Forma–1 legjobb idényével dolgozhattak, de mégis kihagytak valamit a sztori és a prezentáció terén. Túl sok drámát akartak, amely már alapból is megvolt” – nyilatkozta a mexikói a Bahreini Nagydíj előtt.

„Szerintem kicsit túl messzire is mentek már ebben az évadban. Azt gondoltam, hogy ez lesz az eddigi legjobb, de őszintén szólva végül be sem fejeztem.” Perezzel például sok felvételt készítettek hazájában, de csalódottan vette tudomásul, hogy abból alig került be valami a végleges verzióba.

„Tavaly nagyon sokat tettem értük. Idén biztosan nem csinálok hasonlót. Sok elköteleződést igényel. Szóval, ha meg tudok ettől menekülni, akkor meg is teszem majd.” Aki már biztosan megmenekült, az a bajnoki címvédő, Max Verstappen, hiszen ő már ebben az évadban sem szerepel közvetlenül a sorozatban.

Ő is a mesterséges drámakreálásra hívta fel a figyelmet korábban, nemrég pedig Lando Norris is némileg negatív véleménnyel volt a Netflix munkájáról. Úgy tűnik tehát, hogy egyre több pilóta kezdi megelégelni a dolgot, így a streamingóriásnak talán ideje lenne átgondolni a dolgokat.

Ti egyébként hogyan vélekedtek a Drive to Survive negyedik évadáról?

Hill szerint Hamilton sem akarja simán megnyerni a nyolcadik címét