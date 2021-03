Perez: hozzák vissza Abiteboult, hogy teljesüljön a tetkós fogadás

Amikor Ricciardo 2019-ben megérkezett a Renault-hoz, kötött is egy fogadást a főnökével, mely arról szólt, hogy ha az ausztrálnak sikerül egy dobogós helyezést szereznie, akkor Abiteboul kénytelen lesz egyet tetováltatni, ráadásul Ricciardo dönti el, hogy mit.

Végül 2020-ban kettőt is sikerült szereznie, egyet a Nürburgringen, egyet pedig Imolában. Az idény után azonban nem történt semmi az ügyben, mivel Abiteboulnak távoznia kellett az Alpine-ná alakuló csapattól, és így az F1-ből is kikerült.

Perez szerint azonban ez nincsen így rendjén. Az F1 Beyond the Grid podcastjében rá is kérdezett a mexikói, hogy mi a helyzet a tetoválással, elkészült-e már. „Most már nincs itt, meg kell őt találnunk. Az F1-es közösségnek kéne csinálnia valamit ezzel kapcsolatban, és vissza kéne hozni Cyrilt.”

Korábban egyébként maga Ricciardo is elmondta, hogy ő azt várja, hogy Abiteboul is betartja a fogadás ráeső részét. „Mindenképpen tudni fogtok arról, ha elkészül” – nevetett a McLaren versenyzője.

„Sajnos még nem történt meg, de sor kerül rá, ígérem. Mindenképpen úgy váltunk el, hogy van egy befejezetlen ügyünk, mégpedig a tetoválás. Remélem, hogy összejön. Nyilván inkább hamarabb, mint később, de meglesz.”

Ugyan Perezt érdekli, hogy mi a helyzet Abiteboul tetoválásával, arra ne számítsunk, hogy ő is belemegy egy hasonló fogadásba saját csapatfőnökével, Christian Hornerrel. Ugyanakkor lesz valami a tarsolyában, amikor megszerzi első Red Bull-os pódiumát.

„Mi nem csináltunk ilyesmit. Egy adott ponton viszont csinálunk majd valami mást” – mondta Perez sejtelmesen a téma kapcsán. Ami pedig Ricciardót és a McLarent illeti, állítólag már zajlottak beszélgetések Zak Brownnal valamiféle fogadásról, de ezúttal tetoválásról nem lehet majd szó, mivel Brown utálja a tűket.

