Perez gumiválasztása lehet a nyerő a mai futamon?

Mivel Bahreinben a mexikói pilótának nem sikerült a közepesen bejutnia a Q3-ba, így Imolában már nem kockáztattak a Red Bullnál, és a többiektől eltérően lágyon küldték ki a Q2-ben is, hogy ezúttal biztosan meglegyen a kvalifikáció harmadik szakasza Pereznek.

Ezzel szemben a két Mercedes és Verstappen a C3-as, vagyis a sárga jelölésű közepes keveréken ment tovább, így a mai futamon ők talán előnyből vághatnak neki a küzdelmeknek. Az abroncsokat szállító Pirelli azonban úgy számolt, hogy talán mégis a lágyon rajtolás lehet a leggyorsabb taktika.

Mivel ezen a helyszínen elég nagy a bokszutcai veszteség, ezért szinte biztos, hogy mindenki csak egyszer akar majd keresztülhajtani rajta, így nem valószínű, hogy sok eltérő stratégiát látunk, már ami a kiállások számát illeti.

A lényeg a lényeg, hogy az olaszok szerint a lágyon rajtolók elmehetnek a 17-21. körig, majd pedig közepesre váltva teljesíthetik is a hátralévő versenytávot. Akik viszont közepesen indulnak, ők nyilván elnyújthatják az első etapot, majd pedig keményeken fejezhetik be a futamot.

Emellett harmadik opciónak lehetséges még a lágyról rögtön a keményre váltás is, de papíron ez lehet a leglassabb. Ezek alapján tehát úgy tűnhet, hogy Perez és a Red Bull tegnapi döntése most kifizetődő lehet, főleg akkor, ha a nagy gumimágus hírében álló pilóta el tudja nyújtani az első etapját, és a lehető legkésőbb áll csak ki.

Hamiltonnak emiatt pedig fel van adva a lecke az élen, hiszen két győzelemre éhes bika indul mögűle, ráadásul eltérő gumikon, ami taktikai előnyt jelent a Red Bullnak, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Mercedesnél volt ez az előny Bahreinben.

Persze arra is van némi esély, hogy megérkezik az eső a verseny előtt/alatt, ez pedig felborítana mindent. Bármi is lesz azonban a tényleges helyzet, jó versenyre van kilátás a pályán és taktikai szempontból is.

Hivatalos: jövőre jön a Miami Nagydíj!