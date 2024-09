Perez fontos kijelentést tett a Red Bull problémái kapcsán

Az RB20-as teljesítménye eleinte csak finoman, az utóbbi hétvégéken azonban már elég drasztikusan elkezdett visszaesni, ennek pedig az lett a következménye, hogy Monzában például már csak a negyedik leggyorsabb csapat volt a Red Bull.

Ez a visszaesés pedig lehetővé tette a McLaren számára, hogy átvegye a vezetést, már ami a mezőny legjobb autóját illeti, és nemsokára talán a konstruktőri tabellán is megtörténik az őrségváltás. Bár eleinte még óvatosan fogalmazott a problémákról, de most már Christian Horner is egyértelműen elismerte, hogy gond van.

A kérdés persze most az, mikor érkezik a megoldás. Perez, aki maga is jelentős hullámvölgyben van már egy jó ideje, most elmondta viszont, hogy a Red Bull biztosan képes lesz fordítani a szerencséjén, mivel már értik, mivel állnak szemben.

„Az a jó, hogy most már nem maradtak kérdések. Pontosan tudjuk, hol van a probléma, egyértelműen látjuk az adatokon, szóval most minden arról szól, hogyan oldjuk meg. A gyárban leszek majd a mérnökökkel, mert a következő pár hét rendkívül fontos lesz.”

Perez az Olasz Nagydíj hétvégéjén arról beszélt, hogy csapattársa, Max Verstappen most kezd szembesülni azokkal a nehézségekkel, amelyeket ő már hónapok óta tapasztal, és itt két fontos területet emelt ki. „Meg kell tudnunk állítani az autót a kanyarok előtt, és meg kell tudnunk tartani a tempót. Nem tudjuk bedobni az autót a kanyarokba, mert nincs elég tapadás hátul.”

A Red Bull legnagyobb gondja az, hogy az autó nehezen kezelhetővé és kiszámíthatatlanná vált, ezzel pedig Perez mellett már Verstappen sem tud mit kezdeni, így tőle sem jönnek már a szezon első részében látott erős eredmények. Ennek pedig természetesen mindkét bajnokságra hatása van, és a McLaren kezdi elhinni, hogy bőven lehet még keresnivalója idén.

Az energiaitalosok számára pedig azért is fontos a mihamarabbi megoldás, mert közben mérlegelniük kell a következő szezont is.