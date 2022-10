Perez: fogalmam sincs, miért vizsgálnak

Sergio Perez talán élete legnagyobb futamgyőzelmét szerezte a 2022-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, miután három biztonsági autós és VSC fázis után kellett védekeznie Charles Leclerc-rel szemben.

Sergio Perez remekül kapta el a rajtot a 2022-es Szingapúri Nagydíjon, és a második helyről rajtolva is átvette a vezetést az első kanyarban, azonban messze nem volt egyszerű versenye a mexikóinak.

A virtuális és hagyományos biztonsági autós fázisok után Pereznek egy motorhibával is meg kellett küzdenie, de hiába támadhatta őt DRS-sel is Charles Leclerc, remekül kivédekezte a monacói támadásait, és kiautózta az 5 másodperces előnyt is, ami a Red Bull szerint ahhoz kell, hogy egy 5 másodperces időbüntetés után is megtartsa az első helyét.

„Az biztos, hogy ez volt az eddigi legjobb futamgyőzelmem” – nyilatkozta Perez Paul di Restának. „Irányítani tudtam a versenyt, annak ellenére is, hogy nagyon nehéz volt felmelegíteni a gumikat. Az utolsó pár kör elképesztően nehéz volt, de mindent beleadtam ma a győzelemért.”

Perez még nem nyugodhat meg teljesen, miután az FIA versenybírói beidézték egy biztonsági autós fázis alatt elkövetett szabálytalanság gyanújával. A Ferrari azt nehezményezi, hogy 10 autónál jobban lemaradt a biztonsági autó mögött a mexikói.

„Fogalmam sincs, miért vizsgálnak, nekem csak annyit mondtak, hogy növeljem az előnyömet, és én ezt is tettem” – mondta Perez, aki még azzal is viccelődött, hogy így legalább Japánban, a Honda hazai pályáján szerezheti meg Max Verstappen a második világbajnoki címét.