Perez: „Ezek a meghibásodások nagyon fájdalmasak”

A 13. helyről várhatta a lámpák kialvását a mexikói, futama azonban csupán hét körig tartott, hiszen valószínűség szerint a váltója mondta fel a szolgálatot. A leintés után Perez értelemszerűen csalódottan állt a kamerák elé.

„Újabb megbízhatósági gond. Úgy éreztem, elment a hajtás, és sebességben ragadt az autó. Nem igazán tudom, mi történt valójában. Igazán csalódást keltő nulla ponttal távozni a hétvégéről, amely amúgy sem volt tökéletes, de ettől még jó eredményt érhettünk volna el. Ezek a meghibásodások viszont nagyon fájdalmasak.”

Ezzel a Red Bullnál kiegyenlítődött a műszaki hibák száma a két versenyző között, de Max Verstappen még tovább tudta növelni előnyét a pontversenyben. Christian Horner csapatfőnököt ezért meg is kérdezték, hogy Pereznek ezek után muszáj lesz-e még jobban nyomnia, ha esélyt akar magának a címre.

„Láthattuk már idén, hogy milyen gyorsan változhat minden. Sajnos most már neki is ugyanannyi meghibásodása volt, mint Maxnak, ezt pedig meg kell értenünk, de ahhoz még túl korán van, hogy bárkit is leírjunk.”

„Még a szezon felénél sem vagyunk, úgyhogy sok versenyzés van még hátra.” Legközelebb a Brit Nagydíj következik Silverstone-ban, és Horner szerint a Ferrari és a Mercedes is komoly veszélyt jelenthet rájuk a számukra kedvező aszfaltcsíkon.

„Akárcsak Barcelona, ez is egy jó pálya lehet a Ferrarinak. A Mercedes tempója igazán erős volt a mostani viadal végén, így ők is szerepet játszhatnak. Úgy hallottam továbbá, hogy a Ferrarira egész sok fejlesztés érkezhet, tehát biztosan érdekes lesz.”

