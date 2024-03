Perez: „Ez volt a maximum, amit ma elérhettem”

Akárcsak 2023-ban, úgy Perez idén is egy második hellyel indította az évet. A futamot megnyerő Max Verstappen ellen ugyan nem volt esélye, de miután levadászta a ferraris és mercedeses ellenfeleit, már tartani tudta a tempót, így egyáltalán nem forgott veszélyben ez az eredmény.

Ha pedig megnézzük a verseny 57 körét, akkor elmondható, hogy Perez jobban boldogult az RB20-szal, egy-két szép előzést is be tudott mutatni például George Russell ellen, így az idényt alapvetően nem igazán kezdhette volna ennél jobban, és ezt ő is tudja.

„Ez volt ma a maximum, amit elérhettünk. Trükkös futam volt ez a gumik menedzselése szempontjából, így sok dolgot tanulhatunk ebből a versenyből, ami fontos lesz a bajnokság tekintetében. Összességében viszont remek kezdése volt ez a szezonnak.”

„Mindkét keveréken csúszkáltunk kicsikét, miközben a motorfékkel is voltak gondjaink, amit nem könnyű itt menedzselni, mert elég sok a lassabb szakasz. Biztos vagyok benne, hogy kielemezzük majd és tanulni fogunk belőle Dzsiddára.”

Pereznek a folytatásban is tartania kell ezt a teljesítményt, és a következő hétvégén egy olyan pálya következik, ahol tavaly győzni tudott, így bízik benne, hogy most is jól fog neki menni Szaúd-Arábiában: „Úgy vélem, remek lendületbe került most a csapat, és tovább kell vinnünk ezt a formát a következő hétvégékre is.”

