Perez: ez így kemény futam lesz

Kemény vasárnap vár Perezre, ez nem is kérdés, hiszen a katari aszfaltcsíkon minden számítás szerint nehéz feladat lesz az előzés, neki pedig a 11. helyről kellene felzárkóznia. Az időmérős kiesése után meg is kérdezték tőle, hogy mi ment félre nála.

„Néhány dolog nem stimmelt, de igazából nem tudtam összerakni a kört villanyfényes körülmények között. Maga a pálya viszont élvezetes, jó rajta vezetni.” Ennek ellenére Perez is jól tudja, mi várhat rá a futam során.

„Semmi kétség nincsen afelől, hogy nehéz lesz összehozni a tőlünk elvárható előrelépést. Ettől függetlenül egy új nap kezdődik majd, mi pedig igyekszünk majd minimalizálni a veszteségeket, és remélhetőleg pontszerzéssel tudjuk majd zárni.”

A gumikezelés kulcsszerepet kaphat majd a viadal során, abban pedig Perez az egyik legjobb, most azonban az is nehezítheti a dolgát, hogy először van a mezőny Katarban, ezért nem igazán tudják, mire számítsanak. Egy dolog biztos: komoly gumikopás várható, de hogy pontosan mekkora, az csak a versenyen válik világossá.

Ennek fényében pedig több taktika is működhet. „Hosszú futam vár ránk, és még bármi megtörténhet, mi pedig igyekszünk a legjobb stratégia mellett dönteni, de szerintem sok az ismeretlen.”

A csapatnak ezen a hétvégén is meggyűlt a baja a billegő hátsó szárnyával, így az edzések folyamán sok pályaidőt is veszítettek a javítási munkálatok miatt, mindez pedig kihatással volt a továbbiakra is. A mexikói például elmondta, hogy új szárnyspecifikációval kezdte meg az időmérőt, amely több leszorítóerőt biztosított neki.

Magát az időmérős kiesést még a rossz előkészületre és kivezető körökre is visszavezette. „Nem voltak jók a kivezető köreink, nagy volt a forgalom, a harmadik szektorban elképesztően lassan mentünk, emiatt pedig a gumikat nem tudtuk jó állapotba hozni.”

„Az első szektor pedig rögtön sokat kér az abroncsoktól, az 1-es és 2-es kanyar is. Egy bizonyos ponton még jobban is kellett lassítanom” – magyarázta Perez, hogy mely tényezők okozták a kiesését, aminek tényleg jelentős hatása lehet a verseny képére, hiszen így Max Verstappen egyedül maradt a két Mercedesszel szemben az élmezőnyben.

Kiderült, mi okozhatta Leclerc vesztét a kvalifikáción