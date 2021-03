Perez és Sainz beoltatják magukat a koronavírus ellen

A teszt kezdete előtt a helyi kormány bejelentette, hogy rendelkezésre bocsájtják a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát azoknak, akik részt vesznek a gyakorláson és a hónap végén rendezendő első futamon.

Az F1 kifejtette, hogy ők szervezetként nem élnek a lehetőséggel, és azt várták, hogy a csapatok is hasonlóan tesznek majd, de többen is úgy döntöttek, hogy elfogadják az oltást a tesztelés előtt, beleértve embereket a Red Bulltól, a Ferraritól és az Aston Martintól is.

A program részeként a versenyzők is megkapták erre az esélyt, a Red Bull pilótája, Sergio Perez, valamint a ferraris Carlos Sainz pedig már megerősítették, hogy már meg is kapták az oltás első dózisát.

„Igen, felajánlották nekünk, én pedig úgy döntöttem, hogy elfogadom” – válaszolta Perez az Autosport/Motorsport.com kérdésére. „Az én esetemben nem tudom, hogy mikor kaphattam volna meg Mexikóban.”

„Szerintem nagyon kedves volt Bahrein részéről, hogy lehetővé tette ezt számunkra. Én magam a beadatás mellett határoztam.” Sainz is hasonlóan járt el, ő is megkapta már a vakcina első felét. „Szerintem remek lehetőség volt, és természetesen igazán hálás vagyok a bahreini kormánynak, hogy ilyen sok embernek tették ezt lehetővé.”

Eközben a McLaren versenyzője, Lando Norris úgy fogalmazott, hogy a döntést „még nem hozta meg”. „Nyilvánvalóan személyes információnak minősül, hogy ki mit csinál a csapaton belül, és ez rám is igaz.”

„Jelenleg egészséges vagyok, és nem is megyek sehová.” Eddig hat F1-es pilóta kapta el a betegséget, köztük Norris is, aki még a tél folyamán esett át rajta. Hamiltonnak, Pereznek és Strollnak futamot/futamokat is ki kellett hagynia miatta, míg Gasly és Leclerc szintén a szezon előtt lettek koronavírusosak.

Bahrein már korábban bejelentette, hogy lehetnek nézők a március végi viadalon, de csak olyanok, akik már megkapták az oltás mindkét felét, vagy teljesen felgyógyultak a vírusból. A Reuters szerint már több mint 500 ezer COVID-19 elleni vakcinát használtak fel Bahreinben, ami elég volt arra, hogy a népesség 15 százalékát máris beoltsák.

