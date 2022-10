Perez „ennél rosszabb” dolgot évek óta nem látott a Forma-1-ben

A 2022-es Forma-1-es Japán Nagydíjon Carlos Sainz balesetét követően egy daruskocsit és legalább egy sportbírót a pályára küldtek, miközben rossz látási körülmények között a mezőny továbbra is a biztonsági autó mögött körözött.

A daruskocsi jelenléte csak azután vált egyértelművé, hogy a mezőnyről a sérült autója miatt leszakadó Pierre Gasly elhajtott mellette, és a dühös rádióüzenete futótűzként terjedt el a piros zászlóval megszakított versenyen.

Gasly nyilvános kirohanását támogatták a versenytársai is, miután többen is elismerték, hogy az előttük haladó autó lámpájára koncentrálva észre sem vették, hogy elhaladtak a munkagép mellett.

„Akármilyenek is legyenek a körülmények, soha nem szabadna egy daruskocsinak a pályára hajtania, amíg mi is ott vagyunk” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Perez. „Sosem lehet tudni, hogy pontosan mi történhet. Ez a legutolsó dolog, amit valaha is kívánhatnánk versenyzőkként.”

„Jó, hogy megszakították a versenyt, mert a látási körülmények sokat romlottak a rajt után, de ennél rosszabb dolgot évek óta nem láttam a Forma-1-ben.”

A piros zászló alatt gyorsan megélénkült a pilóták WhatsApp csoportjának aktivitása, a GDPA-elnök George Russell állítólag megpróbálta felhívni Mohammed Ben Szulajem FIA-elnököt is, hogy kifejezze elégedetlenségét.

Fernando Alonso volt az egyik pilóta, aki észre sem vette, hogy milyen veszélyes helyzetbe került, és cselekedetre szólította fel az FIA-t.

„Fogalmam sem volt arról, hogy hol volt Carlos autója” – mondta Alonso a Motorsport.com kérdésére.

„Nem láttam a daruskocsit sem a biztonsági autó mögött, egyértelműen ez volt a verseny mélypontja. Meg kell értenünk, hogy ez mégis hogyan történhetett meg.”

„Szeretném azt mondani, hogy láttam, de sajnos nem így volt” – ismerte el Daniel Ricciardo. „Csak akkor jöttem rá, hogy mi történt, amikor megláttam a visszajátszásokat” – mondta az ausztrál pilóta, akin kívül még Lance Stroll és Csou Kuan-jü is elismerte, hogy nem látták a pályára behajtó daruskocsit.

Ijesztő belegondolni, hogy az FIA ezt Jules Bianchi elvesztése után is teljesen normális folyamatnak tekintette, és a közleményükben is megemlítették, hogy a „széleskörű” vizsgálatukat részben csak a pilóták egységes visszajelzése miatt indították el.