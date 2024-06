Perez elmondta, milyen negatív hatása volt a jövőjével kapcsolatos tárgyalásoknak

A Kanadai Nagydíj előtt érkezett a bejelentés, miszerint a mexikói versenyző a következő két szezonban is a bikásokat erősíti majd azok után, hogy 2021-ben csatlakozott hozzájuk. A hír viszont sok szempontból furcsa időben jött, hiszen Pereznek előtte nem voltak jó versenyei Imolában és Monacóban, miközben a szezonból is sok van még hátra.

A montreali hétvégéje pedig nem sokat segített abban, hogy megszűnjenek a körülötte lévő kérdőjelek, hiszen a Q1-es kiesését követően a futamon is saját hibájából nem tudott eljutni a kockás zászlóig.

Most azonban, hogy a folytatás miatt már nem kell aggódnia, Perez saját elmondása szerint minden figyelmét a pályán zajló eseményekre fordíthatja. „Mint minden egyeztetésnél, itt is végig kell menned egy adott folyamaton, ami nem túl kellemes a versenyek között, ahol mindig a legjobban kell teljesítened.”

„Szóval ezért is jó, hogy most már nincs meg ez a figyelemelterelés a csapat számára és számomra sem, mert így a nyers tempóra koncentrálhatunk. És úgy gondolom, ez a legjobb számunkra.”

Perez hosszabbításánál talán még zavaróbb lehet az a tény, hogy két évre kötöttek vele megállapodást, még akkor is, ha állítólag ez egy 1 + 1 éves szerződés. Ő maga persze nagyon örül annak, hogy a folytatásban is az alakulattal dolgozhat, különösen azért, mert az új szabályciklusra is együtt készülhetnek.

„Sok jó csapatnak sikerül előrelépéseket tenni, szóval nekünk is ugyanezt kell csinálnunk. Szerintem mindig jó ugyanazzal a csapattal megkezdeni egy új szabályrendszert. Ilyenkor együtt dolgoztok a jövőn, ötleteltek, és ezért is annyira jó részese lenni ennek.”

Miközben Perezzel tehát kissé talán lágyszívű volt a Red Bull, addig az egyik juniorjukkal egyáltalán nem...