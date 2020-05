„Perez elképesztően alulértékelt, olyan, mintha lenne egy kipörgésgátlója”

Andrew Green a Forma-1 Beyond the Grid podcastjének volt a vendége, ahol ismét ódákat zengett pilótájáról, annak gumikezeléséről, visszajelzéseiről, és a vasárnapi versenyeken mutatott teljesítményéről.

Sergio Perez a Forma-1-es bemutatkozása óta kiválóan kezeli a gumikat, az első versenyén, a 2011-es Ausztrál Nagydíjon a rendkívül előkelő 7. helyen zárt, miután egyedül ő tudta megcsinálni a versenyt 1 kiállással, azonban később kizárták autójának szabálytalansága miatt.

„Elképesztően alulértékelt. Szerintem abszolúte a karrierjének csúcsán jár, nem hozza zavarba semmi” – mondta Green.

„A visszajelzései mindig is fantasztikusak voltak, az a képessége, hogy vasárnap is a limiten autózzon, körülötte versennyel, de még így is pontos visszajelzéseket adjon az autó viselkedéséről azt jelenti, hogy nálam ő az egyik legjobb pilóta.”

„A gumikezelése ott van a top3-ban a mezőnyben, nem igazán van pilóta, aki nála jobb munkát végez. Egyszerűen érzi, ahogyan elkezdi a kanyart, hogy éppen mit csinál a gumi, mit kell tennie, hogy a legtöbbet kihozza belőle.”

„A kigyorsításoknál az, ahogyan a gázpedállal játszik, és nem csúszik meg, egyszerűen zseniális, olyan, mintha lenne egy beépített kipörgésgátlója.”

Sergio Perez, Racing Point RP19, leads Lance Stroll, Racing Point RP19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, and Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Perez mindig is erős volt a versenyeken, azonban az időmérős teljesítménye sosem tartozott a legerősebbe közé, igaz Lance Strollt így is megverte 19-szer az időmérőkön. Green azt is elmondta, hogy a versenybeállításának, ami az alulkormányzottság felé hajol, biztosítva, hogy az autó hátulja ne mozogjon sokat, köze van a szombati teljesítményéhez.

„Tudja, hogy gyengesége a szombati időmérő. De, szerintem ennek ahhoz is köze van, hogy általában a vasárnapi versenyre állítja be az autót. Ez nem mindig a legideálisabb időmérős beállítást jelenti. Ő ebben azonban nagyon biztos, „így akarom ezt csinálni" mondja."

„Időről időre mindig megmutatja, hogy neki van igaza. Néha átesik a ló túloldalára, és túl óvatos, ami gyenge szombatot, és vasárnapot eredményez, de nagyon ritkán.”

