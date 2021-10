Perez elismerte, hogy „minden rossznak fog érződni” a 2022-es autókkal kapcsolatban

A versenyzők már a szimulátorban kezdték el kóstolgatni, hogy milyen lehet majd a Forma–1 jövőre kezdődő új korszaka. A Red Bull versenyzői is így vannak ezzel, ami pedig a tempót illeti, eléggé langyos visszajelzéseket adtak.

Perez szerint azonban jelenleg még minden más rossznak érződne, mert a mostani versenyautók talán a legjobbak, amelyeket a sorozat valaha is látott. A Motorsport.com-nak beszélt a szimulátoros élményeiről az Amerikai Nagydíj harmadik helyezettje.

„Még csak párszor vezettem a 2022-es autót a szimulátorban, tehát meg kell várnunk, mire kihajtunk velük a pályára is. Természetesen nagyon eltér a mostani szabályoktól. Úgy vélem, a mostani autókat már sosem fogjuk újra látni a sorozatban.”

„Ezek a legjobb kocsik, amelyekkel mentünk, vagy amelyekkel bárki is ment a történelem során, szóval sajnos minden rossznak fog érződni ezekhez viszonyítva. Én csak abban reménykedem, hogy élvezetes lesz a vezetésük a jövő évi masináknak.”

Verstappen is hasonló véleményen van: „Rendben volt, csak egy kicsivel lassabb. Persze látnunk kell a valódi autót a pályán, és akkor utána ahhoz lehet majd igazítani a szimulátort is. Most még minden némileg a találgatásról szól, tehát őszintén szólva nem is foglalkozom ezzel túl sokat.”

Perez egyébként el tudja azt képzelni, amitől többen is tartanak, vagyis hogy valaki nagyon betalál az új szabályrendszerben, ezért eleinte legyőzhetetlen lesz. Ezzel pedig ugrana a módosítások első számú célja, de a mexikói ennek ellenére úgy érzi, az F1-nek szüksége volt a váltásra.

„A szabályok talán annyira szigorúak lesznek, hogy mindenki eltalálja őket, és akkor szoros lesz a mezőny, de erre kevés esélyt látok. A Forma–1-nek viszont szüksége volt a váltásra több okból is, pénzügyi okokból is. Szóval csak ki kell várnunk, mit hoz a jövő.”

