Perez elárulta, mikor szeretne visszavonulni

Nem lenne nagy túlzás azt állítani, hogy Sergio Perez újjászületett 2022-re a Forma-1-ben, a mexikói gyorsan ráérzett az új szabályoknak megfelelően kialakított RB18-asra és nyolc futam elteltével reális esélye van a bajnoki cím megszerzésére is.

A pilóta első, döcögősen alakuló szezonja után felmerült, hogy a csapat nem hosszabbítja meg 2022 végén lejáró szerződését, de az idén nyújtott teljesítményével meggyőzte a vezetőket, akik egyébként is jó viszonyt ápolnak vele.

Perez a Monacói Nagydíj hétvégéjén írta alá új, két évvel meghosszabbított kontraktusát, de most azt is elárulta, előtte azt mondta Helmut Markónak, akkor szeretne majd visszavonulni, mint amikor a 79 esztendős rutinos szakember is teszi és hosszabb szerződésben reménykedett.

„A szezon közben folytatott szerződéstárgyalások energiát vesznek ki az emberből. Egy ennél hosszabb távú szerződést szerettem volna, azt mondtam Helmutnak, hogy egyszerre akarok visszavonulni veled“ - mondta Perez a Channel 4 csatornának.

Arra a kérdésre, beszélt-e az aláírás előtt a csapattal arról, hogy valóban versenybe szállhat-e Verstappennel elmondta, ez még csak szóba sem került a tárgyalások során.

„Számomra és a csapat számára is teljesen egyértelmű, hogy azért vagyok itt, mert nyerni akarok. Mindig nehéz szerződést kicsikarni Helmutból és Christianból, ezért is tartanak ezek a dolgok egy kicsit tovább“ - magyarázta a mexikói.

Bár a Red Bull az idei szezonban már két alkalommal is utalt futam közben arra, hogy Pereznek a kedvezőbb csapateredmény szempontjából pozíciót kell feláldoznia Verstappen kedvéért, a két pilóta között nincsenek konfliktusok.

„Nagyon jól kijövünk egymással. Mindketten jobb teljesítményre sarkalljuk a másikat, ami jót tesz a csapatnak, de végső soron tiszteljük a Red Bullt, a csapat sikeréért vagyunk itt“ - fogalmazott Perez, akinek jelenleg 21 pont a lemaradása a bajnoki pontversenyt vezető Verstappen mögött.

