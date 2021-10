Perez: „Egyszerűen nincs szerencsém”

Lewis Hamilton mellett egyébként a Red Bull-os az egyetlen másik versenyző, aki mind a nyolc eddigi Orosz Nagydíjon pontot tudott szerezni. A korábbi években pedig már láthattuk, hogy ha megérkezik a csapadék, akkor ő is képes remek eredményekre.

Most azonban csak kilencedik lett, mert kockáztatott, pedig akár a dobogó is meglehetett volna neki. „A szerencse most egyszerűen nem állt mellettünk. A legjobb háromban végezhettem volna, de eléggé trükkös volt eldönteni, hogy mikor jött el a váltópont.”

Az eső nagyjából a 46. körben kezdett el szemerkélni, majd folyamatosan erősödött a következő percekben. Perez is azon gondolkozott, hogy mihez kezdjen. „Ha csak kicsikét esett volna, akkor a slickek még kibírták volna. A komolyabb esőben persze már elkerülhetetlen a csere. Visszanézve a dolgot, mi túl későn hoztuk meg a döntést.”

Perez végül az 50. körben gurult be a bokszutcába, két körrel csapattársa, Max Verstappen után, aki végül második lett. Ettől függetlenül nem ez volt az egyetlen problémája vasárnap délután, hiszen az első kerékcseréje jóval hosszabbra sikeredett, mint kellett volna.

A jobb hátsó abronccsal voltak gondok, mert nem akart lejönni a kerék, majd pedig kétszer kellett megcsinálják az egész elindulási procedúrát. „Több is elérhető lett volna. Most az nyugtat meg, hogy jó tempót mutattunk a verseny során, és ezt a momentumot a következő futamokra is magammal akarom vinni” – zárta a Red Bull-pilóta.

