Perez: egy jó rajttal megverhetjük Verstappent

Sergio Pereznek ki kellet hagynia a két silverstone-i futamot, mivel első Forma-1-es pilótaként elkapta a koronavírust. Nico Hülkenberg helyettesítette, de a mexikóit nem törte meg a szerencsétlensége, és ma a pályára úgy történt volna, mint nem történt volna semmi.

„Elégedett vagyok. A körülmények különlegesek voltak ma, nagyon meleg és nagyon szeles volt az időjárás. Az időmérő során az utolsó szektorban folyamatosan változott a széljárás. Nem volt egyszerű dolgunk, de összességében úgy gondolom, ez jó eredmény a csapat számára” - nyilatkozat Perez a Sky Sportsnak az időmérő után.

„A gumikezelésre még az időmérő közben is nagy hangsúlyt kell fektetni. Minden azon múlik, milyen állapotban vannak, mire a harmadik szektorba érsz. Ha az egyik kanyarban túlságosan a gázra lépsz, könnyen túlmelegedhetnek.”

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Szeles volt a pálya a 12-es kanyarba menet, így maga a kanyar igen nehéz volt. Igyekeztem pontosan bevenni, mivel egy körrel korábban kicsit megcsúsztam a 14-es bejáratánál. Végül sikerült kijavítani a hibát, és összerakni a kört.”

Perez holnapra is kitűzte a célt: nem szabad hátranézni, előre kell figyelni, mert egy jó rajttal meg lehet szerinte fogni Verstappent, és mivel itt is szinte lehetetlen lesz előzni holnap a hőmérséklet miatt, ez akár a dobogót is jelentheti neki.

„Ha egy jó rajttal sikerülne Max elé kerülni, szerintem képesek lennénk tartani őt a verseny végéig. Nehéz itt előzni, holnap pedig rengeteg feladatunk lesz spórolás terén. A Red Bull, és különösen a Mercedes legyőzéséhez jelenleg kevés a tempónk, de ki tudja? Ha a rajtnál tudunk néhány pozíciót nyerni, bármi megtörténhet.”

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Perez szerint annak ellenére, hogy mindenki 2 kiállást jósol, lehetséges lesz egy kerékcserével is megoldani a futamot.

„Megvan az esély az egy kiállásra, nem sokon fog múlni. Sok függ attól, hogyan alakulnak majd az első körök. Figyelnünk kell a hőmérsékletre, valamint a szélre, aminek különösen nagy hatása lesz az egyensúlyra, valamint a csúszkálás mértékére. Bármi megtörténhet, minden holnap dől el.”

Raikkonen megtörte a jeget az Alfa Romeo számára.

Ajánlott videó: