Perez: egy hiba miatt buktam a top 3-as pozíciót

A mexikói 3,5 tizedet kapott Verstappentől, de Charles Leclerc, George Russell és Carlos Sainz nem sokkal előzték őt meg. Perez azonban úgy vág neki ennek a szezonnak, hogy tudja, muszáj lesz teljesíteni, ha 2025-re is meg akarja tartani a Red Bull-os ülését.

Bár a saját idénye nem úgy indult, ahogyan ő azt elképzelte, Perez így is optimista, mert a Red Bull teszten mutatott biztató tempóját Verstappen kényelmes pole-ra tudta váltani, ami azt mutatja, hogy az autó nagyon is gyors.

„Igen, mindenképpen” – válaszolta, amikor a Motorsport.com arról kérdezte, hogy a csapattársa sebessége biztató-e számára. „Pozitív nap volt ez a csapatnak. Ami engem illet, elrontottam az 1-es kanyart, amivel nagyjából bő egy tizedet vesztettem. Az pedig elég lett volna a második vagy harmadik helyhez, hiszen kicsik a különbségek.”

„Emellett azért is kár, hogy szükségtelenül elveszítettük a második friss szettet a Q2-re. Végül nem fejeztem be azt a kört. A gumi már egyébként is használt volt, de mindegy is, sok dolog vár ránk szombaton.” Perez mindezektől függetlenül komfortosabban érzi magát az RB20-asban, mint elődjében.

„Úgy vélem, van benne potenciál, és jobban is értem az autót. Jól haladunk. Most először mentünk vele ennyire kevés üzemanyaggal, és még az időmérő alatt is sikerült előrelépéseket tennünk. Kár viszont, hogy a végén ennek nem volt meg a nyoma. Szerintem viszont sokkal jobb helyzetben vagyunk, és a versenytempónk még jobb, szóval majd látjuk, milyen lesz a futam.”

Perez úgy véli, egy kulcsfontosságú területen sikerült javítaniuk az RB19-hez képest: „A kanyarbemenetei stabilitás jobb. Persze ez továbbra is egy Red Bull-autó, de ezen a téren biztosan sikerült javítanunk. Erősen kezdtük az idényt. Az eredmény talán nem ezt mutatja, de egyszerűen csak össze kell rakni mindent. Jó helyzetben vagyunk a versenyre, van játékterünk a lágyakkal.”

Hogy a versenyen mi lesz számára elérhető, azt még nem tudja, mivel úgy érzi, a követhetőség romlott a korábbiakhoz képest. „Rendkívül szoros a mezőny. A futamon is sokat fogunk tanulni, ezért fontos lesz teljesíteni egy teljes versenytávot, aztán majd meglátjuk.”

