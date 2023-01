Perez édesapja állítja, fiából egy nap világbajnok lesz

Perez 2021 óta erősíti a bikások csapatát, és ugyan volt néhány remek momentuma és kiemelkedő teljesítménye az utóbbi két szezonban, összességében véve nem tudta megközelíteni csapattársát, Max Verstappent, aki eközben két világbajnoki címet szerzett.

Az esély tehát papíron Pereznél is meglett volna arra, hogy elhódítsa a végső győzelmet, de ahogyan Verstappen korábbi csapattársai, úgy ő sem tudta vele felvenni a harcot huzamosabb időn keresztül.

Mindez azonban nem akadályozhatja meg őt abban, hogy újra megpróbálja, és ha Antonio Perezen múlik, akkor fia biztosan csúcsra fog majd érni. „Az utóbbi két év volt számára a legfontosabb. A legjobb dolog az, hogy a Red Bullnál van.”

„Ezt nagyon nehéz lesz majd megismételnie Mexikónak, ezért ki kell élveznünk. Szerintem még nem láttuk a legjobb Checót. Még mindig sok van benne, és biztos vagyok, hogy az idő előrehaladtával Mexikónak lesz F1-es világbajnoka.”

„Mexikóban egy nagy családként tekintünk egymásra, egységesek vagyunk még a tragédiák közepette is. A mexikói szurkolók a legjobbak a világon, de az is fontos, hogy Checo sosem veszíti el az alázatosságát. Ő is tudja, hogy az emberek támogatásával bármire képesek lehetünk, de nélkülük nem vagyunk senkik.”

Természetes, hogy Perez édesapja igyekszik magasztalni fiát, akivel kapcsolatban talán jogosan merül fel a kérdés, hogy valóban képes lenne-e megszorongatni holland márkatársát, ha minden összeállna számára. Tavaly év elején viszonylag közel volt ehhez, de aztán hamar szertefoszlottak az álmai.

2023 nyilván egy új esélyt kínál ebből a szempontból, de nem lehet tudni, hogy az új Red Bull mennyire fog illeszkedni a stílusához. Szerződése 2024 végéig van, tehát elméletben biztonságban van a helye, de sokan potenciális veszélyforrásként állítják be Daniel Ricciardót, aki az istálló tartalékosa lesz idén.

Ebből a szempontból viszont kizárólag Perezen múlik, hogy mit lesz képes kihozni magából és az autóból, de egy dolog biztos: az édesapja személyében már van egy hatalmas támogatója.

