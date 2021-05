A Forma–1-es időmérő előtt kezdtek el kétes hírek terjedni a neten Sergio Perez családjával kapcsolatban, akiket állítólag fegyveresek próbáltak meg kirabolni. A Red Bull versenyzője az időmérőt követően tisztázta a történteket, és elárulta, hogy a családja sértetlenül megúszta az esetet.

„Megpróbálták kirabolni a biztonsági szolgálatom egyik autóját, és meg is lőtték az egyik biztonsági őrömet” – mondta Perez. „Szerencsére jól van, és a rendőrök is elfogták a rablókat” – mondta Perez, akinek állítólag a testvére is az autóban volt, de ez téves információnak bizonyult.

Még több F1 hír: Hamilton: esélyünk sincs a győzelemre

A mexikói azonban már nem adhatott ennyire jó híreket a szombati időmérőjéről:

„Katasztrofális volt. A Q2-ben sikerült előrelépnünk, de a Q3-ra megváltoztattuk a hozzáállásunkat, és csak egy felvezető kört mentünk, ennek eredményeként pedig egyáltalán nem volt első tapadásom. A gumijaim végig hidegek voltak.”

„A második köröm jobban alakulhatott volna, de ott meg forgalomba kerültem, és gyakorlatilag ott ment el az az idő, amit addig szereztem. Szerintem 1-2 tizeddel jobbat tudtam volna futni a Q2-es időmnél, ami kb. a 6. helyre lett volna elég. Nem sokkal jobb az sem, de ez ma így alakult.”

Ezek után megkérdezték tőle, hogy miként megy így neki a futamnak, szerinte mi lesz lehetséges vasárnap. Perez persze azért nem volt túlságosan optimista, mivel tudja, hogy Monacóban milyen nehéz a versenyzők helyzete.

„Természetesen Monacóról beszélünk. Tudjuk, hogy nem lehetséges sokat előrébb jönni ezen a helyen. Mi ennek ellenére azért remélhetőleg meg tudjuk majd csinálni. A stratégia terén is elég bonyolult lesz, szóval majd látjuk, hogy mire lehetünk képesek.”

A Red Bull talán nem tűnt annyira erősnek eddig ezen a hétvégén, mint azt előzetesen sokan várták, és az is egyértelmű, hogy azért volt mit csinálni az autón a napok folyamán. Ettől függetlenül azért Verstappen szépen építette fel a gyorsaságát, és esélye volt a pole-ra.

„Szerintem Max nagyobbat lépett előre a hétvégén, mint én magam, mind az autó, mind pedig a beállítások terén. Igen, úgy látom, hogy ő jobban meg tudta érteni a kocsiját nálam” – mondta még zárásként a mexikói, aki tehát most különösen csalódott lehet, hiszen a hazájában sem volt minden rendben, és Monacóban sem tudta hozni a kívánt eredményt.

Sainz egyáltalán nem volt boldog Leclerc hibája láttán