Perez sokatmondó kijelentést tett a jövőjét illetően

Sokakat bombaként ért a hír, amikor a jövőre Aston Martinná átalakuló Racing Point bejelentette, hogy 7 évnyi közös munka után szétválnak az útjaik Sergio Perezzel, ugyanis a helyére a Ferraritól távozó négyszeres világbajnokot, Sebastian Vettelt igazolták le.

Perezt azóta már nem egy csapattal hozták szóba, köztük a Red Bullal is, ahol Alexander Albonnak továbbra is meglehetősen bizonytalan a helye. A Haas is egy időben gyakran emlegetett lehetőség volt, újabban pedig a Williamset hozták szóba, hogy George Russell helyét veheti át, elsősorban a szponzori támogatásának köszönhetően.

A Portugál Nagydíj csütörtöki sajtónapja során ’Checo’ jelezte, hogy egyelőre még nem tud olyan hírről beszámolni, amely előrelépésről szólna az üléskérdésében, viszont azt elismerte, hogy már ő maga is érzi, egyre inkább fogy az idő bármilyen üzlet nyélbe ütésére.

„Még nem írtam alá semmit, jelen pillanatban nem tudok sokat mondani. A szezon lassan a végéhez közeledik, szóval úgy érzem, lassan ideje lenne, hogy bejelentsek valamit ezzel kapcsolatban. Annyit tudok mondani, hogy vannak dolgok, amikben sikerült előrelépni”

„Jelenleg úgy vélem, semmi értelme bármilyen nemű információról beszámolni, mivel szeretném, ha a tárgyalások magánjellegűek maradnának. Úgy gondolom, hogy meg kell adnom azt a fajta tiszteletet azok felé a csapatok felé, akikkel tárgyalok, hogy jelenleg nem hozok nyilvánosságra semmit ennek vonatkozásában”

Perez a sajtó kérdésére elárulta, hogy jelenleg nem sok csapattal tárgyal, azt is hozzáteszi ugyanakkor, hogy nem is maradt sok csapat, akikkel tárgyalni lehet. A mexikói ugyanakkor most is egyértelműsítette, izgalmas projektben szeretne részt venni:

Sergio Perez, Racing Point, on the grid Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Nincs olyan sok csapat, amelyiknek nagyon izgalmas projektje lenne, amellyel engem is be tudnának szippantani. Egy olyan projektben szeretnék részt venni, amely maximálisan motivál, hogy 100%-ot tudjak nyújtani”

„Maradni szeretnék a Forma-1-ben, jelenleg más irányba nem érdeklődöm. Nem gondoltam még bele abba, mi lesz, ha itt nem találok már mást, biztosra veszem, hogy maradok. 30 éves vagyok, a karrierem csúcsán járok, nehezen tudom elképzelni, hogy mást csináljak úgy, hogy a legjobb éveim még előttem vannak”

