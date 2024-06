Perez bejelentése Ricciardo álmainak is véget vethet?

A mexikói versenyző további két évre írt alá a bikásokkal, ami azt jelenti, hogy 2026 végéig papíron nem fog változni a címvédő gárda felállása, hiszen Max Verstappennek 2028-ig szóló megállapodása van.

Azok után, hogy Ricciardo tavaly kihagyta az idény nagyjából felét, hamar lehetőséget kapott az akkor még AlphaTauri néven futó istállótól. A McLarennél korábban látványosan szenvedő ausztrál újult erővel térhetett vissza, és többször is nyíltan elmondta, hogy szeretne ismét a Red Bullnál vezetni.

A Sky Sports riportere, Craig Slater viszont azon tűnődik, hogy Perez hosszabbítása lényegében az álmok végét jelenti-e Ricciardo és a többi, Red Bullhoz vágyó pilóta számára.

„Azok kapcsán, akik még mehettek volna, szerintem érdemes elmondani, hogy Carlos Sainz és Max Verstappen édesapja, idősebb Carlos Sainz és Jos Verstappen nem jönnek ki túl jól egymással. Ez már akkor problémás kapcsolat volt, amikor a két versenyző a Toro Rossónál ment.”

„Emellett Daniel Ricciardo reményei is szertefoszlottak arra, hogy újra az élmezőnyben vezethessen? Azt remélte, hogy ha nem is jövőre, de talán az azt követő szezonban esélye nyílhat a Red Bull ülésére, ez a kétéves szerződés viszont lényegében kizárja ezt, hiszen ő már 34 éves” – utalt Perez új kontraktusára Slater.

„Aztán ott van Juki Cunoda is, aki remekül megy idén, de a kétéves szerződés miatt látszólag az ő esélyei is elszálltak. Emiatt talán sokan fogják úgy érezni, hogy elúszott a nagy lehetőség. Alex Albon thai licenccel versenyez, ami jól nézett volna ki a Red Bull szervezete számára, de Perez miatt most már ez sem tűnik reálisnak.”

„Max ugyanakkor boldog lesz ezzel a döntéssel. Nem hinném, hogy túlzottan érdekelné, ki a csapattársa, de mégis jobb egy olyan versenyző, akit már ismersz, mint egy ismeretlen tényező.”

A Sky kommentátora eközben arról beszélt, szerinte hol fogja folytatni Sainz az F1-es karrierjét.