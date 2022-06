Perez behúzta a harmadik szabadedzést is Bakuban!

A harmadik szabadedzés nem indult egyszerűen, tulajdonképpen el sem indult, ugyanis az F2-esek balesete miatt a kezdés pillanatában még mindig a pályát javították, ahol több fal és reklámfelület is megsérült. Az FIA közleménye szerint 15 perces csúszást tűztek ki, melyet tartani is tudtak a szervezők.

A zöld lámpa kialvása után az első tíz percben nem volt nagy mozgás, pár installációs kört tettek a pilóták, valamint próbarajtot végeztek és a kerékcseréket gyakorolták. Russell pár installációs kör után élesben is pályára hajtott és feltűnő volt, hogy nem pattog annyit a Mercedes, mint tegnap.

Leclerc első éles körén is szemmel láthatóan kevésbé pattogott a Ferrari a pénteki naphoz képest. Alonso majdnem belecsúszott a 15-ös kanyar szemközti falába, de a veterán spanyol szépen megfogta az Alpine-t. A két Ferrari hamar az élre állt, de Perez vette át a vezetést, miután feljebb tekerték a motort.

Perezt követte Verstappen is, aki közel azonos időt autózott csapattársával. Érdekes volt, hogy az Alpine-hoz képest 20 km/h-val lassabb volt a McLaren az egyenesben, ami óriási különbség. A Red Bull élre állását követően a Ferrari is rákapcsolt és előbb Sainz, majd Leclerc vette át a vezetést, míg Perez ezután a két Ferrari közé jött be, majd Verstappen is csak a monacói mögé tudott besorolni.

A két Mercedes tempóban még mindig nem tudta felvenni a versenyt az élmezőnnyel, de legalább a pilóták komfortosabb érezték magukat, míg az AlphaTaurinál Pierre Gasly mutatott egy jó kört a keményeken. A francia egészen az ötödik helyig jött fel.

Az utolsó negyedóra kezdetén Leclerc ismét javított, míg Bottas elnézte az egyik kanyart, de a probléma csak ezután kezdődött: nem tudta megfordítani az Alfát, mivel az autó nem vette be a hátramenetet, de egy kis várakozás után sikeresen visszatért a pályára.

Az utolsó percekben Leclerc is megforgott, de nem történt baj, míg Alonso próbált javítani, a spanyol a huszadik helyről jött fel a tizenegyedik pozícióba egy lila utolsó szektorral. Verstappent azonban feltartották, így a végén már nem tudott éles kört futni.

A végén Perez már nem tudott javítani, de így is behúzta az első után a harmadik szabadedzést is. Leclerc a második, Verstappen a harmadik, Sainz pedig a negyedik helyen végzett.