Perez bajnoksághoz akarja segíteni a Red Bullt

Ahogy beszámoltunk róla, Sergio Perez lesz Max Verstappen csapattársa 2021-ben, hosszas mérlegelés után a Red Bull a mexikóit választotta. Sokáig hallgatott Perez, várva a Red Bull döntését, ma azonban szerencséje van, vélhetően már nem bánja, hogy az idei szezonzárót motorhiba miatt fel kellett adnia.

Checo így a szezon előtti teszteken és az Ausztrál Nagydíjon már a Red Bull szerelését fogja hordani, és ahogy a közösségi médiában kiadott közleményében elmondta, büszke arra, hogy őt választották és hogy végre „nyertes autóba” ülhet.

Még több F1 hír: Todt: először csak azért segítettem Leclerc-nek, hogy szívességet tegyek Bianchinak

„Hihetetlenül hálás vagyok a Red Bullnak, amiért lehetőséget adtak, hogy náluk versenyezhessek 2021-ben. Mióta a Forma-1-be kerültem, arra vártam, hogy egy bajnokesélyes csapatnál kapjak lehetőséget és nagyon büszke leszek a pillanatra, amikor Maxszal a Red Bull színeiben sétálunk a rajtrácsra.”

Pereznek nemrég arra is volt esélye, hogy kiszoruljon a rajtrácsról, most pedig akár futamgyőzelmekért is harcolhat. A pilóta és a csapat ugyanolyan éhesek a sikerre, emiatt Perez ígéri, mindent megtesz azért, hogy az energiaital-gyártó csapatának egy újabb győzelmi sorozatához járuljon hozzá:

„Mindenki biztos lehet benne, hogy a lehető legjobban felkészülök a következő szezonra. A csapatnak ugyanolyan nyertes mentalitása van, mint nekem, és tudom, hogy azért vagyok itt, hogy segítsek nekik egy újabb címért küzdeni.”

