Perez: azt hallom, hogy az Aston Martin nagyon erős lesz 2023-ban

Sergio Perez 8 szezont töltött a Force India, majd Racing Point név alatt futó silverstone-i alakulatnál, ahol a legemlékezetesebb pillanata kétségtelenül a 2020-as Szahír Nagydíjon szerzett futamgyőzelme volt, mindössze hetekkel azután, hogy az érvényes szerződése ellenére kitették Sebastian Vettel kedvéért.

Perez azóta 3 további futamgyőzelmet szerzett, és a segítségével idén a Red Bull megszerezte a hőn áhított konstruktőri bajnoki címet is, ami 2021-ben még nem jött össze nekik.

A költségsapka hatása miatt az élcsapatoknál is kíváncsian várják, hogy valóban képesek lesznek-e a középmezőnyből felzárkózni rájuk. A német Sky műsorvezetőjeként dolgozó Ralf Schumacher szerint 2023-ban a jó alapokra építő Alpine kerülhet majd a legközelebb az élmezőnyhöz, Perez azonban az Aston Martin erősödésére számít.

A brit csapat 200 millió dolláros új kampusza hamarosan elkészül, a 2023-as autó tervezésében már részt vehet a Red Bulltól igazolt technikai igazgató, Dan Fallows is, és Fernando Alonso személyében az F1 egyik legmotiváltabb pilótája igazol hozzájuk, aki 41 évesen is be akarja bizonyítani, hogy ő a legjobb a mezőnyben.

Perez szerint éppen emiatt nem lenne meglepő, ha az Aston Martin nagyot ugrana előre a 2023-as erősorrendben.

„Szerintem Fernando új szintre fogja tornázni a csapatot” – mondta Perez a DAZN-nak. „Folyamatosan azt hallom, hogy nagyon erős évre számíthatunk az Aston Martintól.”

„A sportnak is jót tenne, ha Fernando megint az élen harcolhatna Carlosszal és velünk.”

A 2022-es Forma-1-es szezonban Perez is eltanulta Alonso egyik kedvelt kommunikációs trükkjét, amikor arról beszélt, hogy a Szingapúri Nagydíjon szerzett győzelme előtti rossz formáját szerinte aránytalanul eltúlozta a sajtó, mert „a latin pilótákat többet kritizálják”, de a mexikói reméli, hogy 2023 előtt az olyan kitűnő pillanatokra alapozva, mint a Monacói Nagydíjon szerzett győzelme, közelebb kerülhet a végső céljához, a Forma-1-es világbajnoki címre.