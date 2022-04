Perez: az új vonalvezetés révén még szórakoztatóbb lesz minden

A közkedvelt helyszín idén minden eddiginél gyorsabb lesz majd, miután több kanyar is új profilt kapott, kiszélesítették azokat a jobb csaták érdekében, miközben a 9-es és 10-es kanyarkombinációt teljesen eltüntették, ezzel pedig létrejött egy igen hosszú hátsó egyenes.

Arról pedig nem is beszélve, hogy minden eddiginél több, összesen négy DRS-zóna lesz majd a pályán, tehát szinte garantált, hogy sok akciót fogunk majd látni vasárnap. A hét korábbi szakaszában a Red Bull-os Sergio Perez is eltöltött némi időt a szimulátorban, hogy jobban is megismerkedjen az aszfaltcsíkkal.

Mivel korábban az Albert Park nem a sok előzésről volt híres, a mexikói úgy véli, az említett módosításokkal javulhat majd a helyzet, ráadásul a nézők is egy élvezetesebb show-val gazdagodhatnak.

„Remek visszatérni Melbourne-be két év kihagyás után. Mindig nagy öröm itt vezetni. Idénre viszont megváltozott a pálya vonalvezetése, így érdekes lesz látni, az újgenerációs autók vajon hogyan boldogulnak rajta.”

„A hét elején végeztem némi szimulátoros munkát, és véleményem szerint a változtatások pozitív hatással lesznek majd a show-ra, és még érdekesebbé és szórakoztatóbbá tesznek mindent.”

Perez a jobb show mellett már csak abban reménykedik, hogy ezúttal ő is komolyabb szerepet játszhat benne, miután a legutóbbi hétvégén balszerencsés körülmények között vesztette el lehetőségét a győzelemre.

„Az eddigi futamok igazán szorosak voltak, a csapat és én pedig olykor balszerencsés, de bízom benne, hogy ezen a hétvégén fordul a kocka. Erős az idei csomagunk, és alig várom, hogy ismét autóba ülhessek!”

