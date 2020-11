Perez: Az F1-ben nem csak a versenyző sebessége számít…

Bár meglehetősen jó szezont fut Sergio Perez, mégis kérdéses a jövője: a mexikói versenyző annak ellenére áll az egyéni pontverseny negyedik helyén, hogy két versenyt is ki kellett hagynia, mert koronavírusos lett.

A 30 éves versenyző 100 pontot gyűjtött eddig idén, míg csapattársa, Lance Stroll 59-nél jár, azonban neki kell távoznia a Racing Point csapatától Sebastian Vettel érkezése miatt. A hírek szerint a Red Bullnál szóba jöhet „Checo” neve, de továbbra sem döntöttek arról, hogy ki versenyezhet jövőre Verstappen mellett.

A helyzetével kapcsolatosan Perez így nyilatkozott a Török Nagydíjat követően, ahol megszerezte idei első dobogós helyezését:

„Nem volt problémamentes az idényem, mert rengeteg dolog történt. Jó volt a kocsink a szezon elején, de a koronavírus miatt ki kellett hagynom két versenyt, aztán pedig elvesztettem a 2021-es ülésemet” – mondta a Sky-nak.

A hírek szerint Perezen kívül Hülkenbergnek és Albonnak is van esélye a Red Bull 2021-es ülésére, a Racing Point versenyzője pedig sokatmondóan azt mondta, nem csak a sebesség számít…

„A Forma-1-ben nem csak a versenyző sebessége számít, ahogyan azt már más pilóták esetében is láthattuk. Rengeteg más dolog is szerepet játszik ebben az ügyben, éppen ezért a jövőm most nem az én kezemben van.”

