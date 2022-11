Red Bull 1-2 az FP3-on Abu-Dzabiban, Hamiltont vizsgálják!

Meleg időben került megrendezésre az Abu-Dzabi Nagydíj harmadik szabadedzése, amelyet magyar idő szerint 11:30-tól rendeztek. A második szabadedzésen Max Verstappen volt a leggyorsabb Russell előtt, meglehetősen nagy, 3 tizedes előnnyel.

Az FP3-on a zöld jelzés után nem sokkal máris pályára hajtottak pilóták, Sainz pedig az első helyre állt a közepes keverékkel. A Mercedes a következő percekben lágy abroncsokon küldte ki a pilótáit, és Hamilton az élre is állt egy 1:26.0-s körrel, őt Russell követte.

Ricciardo, Norris és Vettel első féke is füstölt, Ocon miatt pedig egy kis időre lengették a sárga zászlót – a francia lelassított, majd a sárga zászló miatt továbbra is lassan haladt, majd a csapat rászólt, hogy miatta van sárga zászló.

Még több F1 hír: Marko cáfolta saját szavait Ricciardo-ügyben

Az edzés feléhez közeledve már csak Verstappennek nem volt mért köre, majd a holland is kijött, a másik Red Bull-os, Sergio Perez pedig átvette a vezetést Hamiltontól a közepes gumikon, 1:25.8-at futott a mexikói. Ez nem sokáig maradt így, Hamilton 37 ezreddel visszaelőzte Perezt.

Az FP3-at pont féltávnál piros zászlóval megszakították, miután Gasly keményen ráhajtott a kerékvetőre, ami miatt leszakadt pár kisebb darab az AlphaTauri jobb elejéből, és ennek következtében defektet kapott a francia.

Pár perc szünet után folytatódott az edzés, a piros zászló alatt pedig látni lehetett, hogy Hamilton már piros jelzésnél Norrist és Magnussent is megelőzte, amiért az edzés után vizsgálni fogják a britet.

Perez 1:24.9-cel újra átvette a vezetést, ezúttal már a lágy gumin, mögötte Hamilton és Russell következett, Norris pedig egy erős köridővel a negyedik pozícióba jött fel, amikor már csak 12 perc volt hátra az FP3-ból.

A versenyzők az utolsó percekben is futottak gyors köröket a lágy gumikon. Perez így is meg tudta tartani az első helyét, mögé Verstappen jött be, majd Hamilton, Russell, Norris, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Vettel, Albon volt a sorrend.

A Forma-1-es program az Abu-Dzabi időmérő edzéssel fog folytatódni, 15 órakor kezdődik a kvalifikáció, amit az M4 Sport élőben közvetít, előtte 13:20-tól pedig a Forma-2 sprintfutama kezdődik.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Sergio Perez 15 1'24.982 223.713 2 Max Verstappen 15 1'25.134 0.152 0.152 223.313 3 Lewis Hamilton 20 1'25.222 0.240 0.088 223.083