Perez: az Aston Martin erőssége a csapat embereiben rejlik

Milyen célról is van szó? Lawrence Stroll csapattulajdonos elmondta, hogy négy-öt éven belül a világbajnokságért szeretnének menni, emiatt pedig mostanában komoly létszámbővítésbe és erősítésbe kezdtek.

Perez ilyesmiről sosem álmodhatott igazán korábbi istállójánál, hiszen annak nem volt meg a pénze ahhoz, hogy reálisan felvehesse a harcot a legjobbakkal. Idéntől azonban már költségsapka alatt működik mindenki, Stroll pedig jelentős pénzekkel érkezett meg, így az már nem igazán lehet akadálya a jövőbeli sikerességnek.

A Red Bullhoz igazoló kétszeres futamgyőztes elérhetőnek tartja korábbi csapata célkitűzését: „Öt év alatt sok minden történhet, az biztos. Lawrence és az emberei pedig tisztában vannak azzal, hogy a Forma–1-es sikerességhez sok idő kellhet.”

„Remeke szakembereik vannak. Andy Stevenson, Otmar Szafnauer és az egész vezetőség, minden mérnök tudja a feladatát. Valóban nagyon-nagyon erős az összeállításuk. A kérdés most inkább az, hogy milyen gyorsan fognak tudni növekedni.”

„Milyen gyorsan tudják integrálni az új embereket, de az nem kétséges, hogy jó szakembereik vannak. Abban is reménykedem, hogy hosszú évekig együtt fognak maradni, mert sokan már így is jó ideje dolgoznak együtt náluk, emiatt pedig erős kötelék alakult ki közöttük, és a csapategység is nagy.”

