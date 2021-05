Sergio Perez úgy érzi, Monaco jó esélyt kínál majd számára arra, hogy egy erős hétvégével önbizalmat gyűjtsön a szezon további részére.

„Ahhoz, hogy Monacóban jól menj, bíznod kell az autóban. Úgy érzem, kellő önbizalmat tudok majd szerezni a hétvége során, amiből az év hátralévő részében is profitálhatok majd” – kezdte a hétvége bevezetését a mexikói, aki 32 pontjával jelenleg csak a 6. helyen áll a világbajnoki tabellán.

Még több F1 hír: Mazepin úgy érzi, Monaco az ő pályája lesz

„Ha Monacóban magabiztosan mész, akkor máshol is. Számomra emiatt is nagyon fontos lesz a most következő hétvége. Egyelőre nincs meg a kellő önbizalmam, de szeretném megszerezni.”

A Spanyol Nagydíjat követően a csapatfőnök Christian Horner először helyezett némi nyomást Perezre azzal, hogy a csapatnak „nagy szüksége van” a mexikói jó teljesítményére.

„Versenyzőként az a dolgom, hogy a legjobbamat nyújtsam. Nem az a célom, hogy Maxot segítsem, hanem hogy kihozzam az autóból azt, amire képes. Ennyire egyszerű.”

„A legnagyobb nyomást én helyezem saját magamra, a csapatnak nem kell emlékeztetnie erre. Tudom, mi a feladatom” – fogalmazott Perez.

Hamilton finoman udaszúrt Verstappennek, aki reagált a brit szavaira