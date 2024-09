Perez: a média „nem értette” a problémáimat

Miután az első öt hétvégéből négyet a dobogón zárt, Perez formája drasztikusan visszaesett, hiszen azóta nem tudott újabb top hármas eredményt elérni, és sokszor még a pontszerzésért is komolyan meg kellett küzdenie. Ez a helyzet pedig rengeteg kritikát zúdított az irányába, és a jövője is veszélybe került.

A mexikói saját elmondása szerint már nagyjából „15 hónapja” küzd a nehézségekkel, melyek főként a fejlesztési irányhoz köthetőek. Max Verstappen mindeközben egyszerűen jobban tudott boldogulni az adott helyzettel, legalábbis eddig.

Amikor arról kérdezték őt, hogy Verstappen mostani küszködése az autóval egyfajta megnyugvást jelent-e számára, hiszen tudja, hogy nem csak vele van a baj, Perez így válaszolt: „Ez szerintem Max stílusához köthető. Ő alapvetően kevésbé érzékeny a gondjainkra. Egyesek pedig nem értik a helyzetet, különösen a média oldalán, hiszen az eltérő vezetési stílusok eltérő eredményekhez vezetnek.”

„A probléma az volt… Vagyis nem a probléma – a jó dolog az volt, hogy Max kevésbé volt érzékeny, mint én. 10-12 futammal ezelőtt panaszkodtam ezekre a gondokra, de mostanra már olyan naggyá váltak, hogy Max is érzi őket. A megoldás pedig szerintem többet fog nekem segíteni a stílusom miatt” – magyarázta Perez.

„Az adatokból egyértelmű, a csapat teljesen tisztában van vele, és remélhetőleg hamar megoldást tudunk találni, mert azzal komoly teljesítményt szabadíthatnánk fel az autóból.”

Perez az egyetlen pilóta a mezőnyben, aki egynél többször tudott nyerni Bakuban, hiszen a 2021-es és a 2023-as viadal is az ő sikerével zárult. Amikor viszont megkérdezték tőle, hogy van-e önbizalma ahhoz, hogy most is úgy nyomja, mint korábban, ő így felelt: „Jelenleg nincs. Monza után nincs, mondjuk úgy, de ez egy egészen más pálya.”

„A szimulátorban talán az idei legjobbnak érződik az egyensúly a pálya kialakítása miatt, szóval remélhetőleg nem fogjuk annyira érezni a limitáló tényezőket, és magabiztosan támadhatjuk a pályát. Csak így lehet itt köridőt találni. Magabiztosság kell ahhoz, hogy a falakhoz közel vidd az autót, hogy bedobd a féktávokon. Amennyiben ez sikerül, akkor papíron ez lehet a legjobb esélyünk. Ennek a következő két hétvégének jónak kéne lennie” – mondta Baku és Szingapúr kapcsán a Red Bull-os.

Ha az első szabadedzést vesszük alapul, akkor a Red Bull mintha tényleg javult volna, hiszen Verstappen győzelmével zárult a 60 perc, és Perez sem volt annyira messze.