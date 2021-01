Perez a koronavírusról: mindenki azt hitte, én vagyok a leghülyébb ember a világon

A Forma-1 annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány közepette is meg tudja tartani a 2020-as szezonját, egy saját buborékot hozott létre a pilóták és az ott dolgozók számára, amelyet a saját biztonságuk érdekében nem hagyhattak el.

Sergio Perez azonban tett egy rövid látogatást otthon, Mexikóban, hogy meglátogassa a kórházban fekvő anyukáját. Ezután olyan képek is terjedni kezdtek róla, ahol rajongókkal fotózkodott, azonban a koronavírust nem tőlük, hanem a privát szakácsától kapta el.

A hullámvasútszerű 2020-as szezonjáról Perez a Red Bull hivatalos oldalán mesélt, ahol elmondta, hogy az első győzelme ellenére korántsem volt egyszerű éve:

„Az biztos, hogy nagyon nehéz szezonom volt” – mondta Perez. „Ez az egész koronavírus-sztori… Az még valamennyire rendben van, amikor más, normális emberek kapják el, de abban az időben ez nekem olyan volt, hogy „te vagy a leghülyébb ember a világon, mert elkaptad a vírust.” Ez nagyon bántó volt, és nehezen dolgoztam fel.”

Perez azok után, hogy kihagyta mindkét silverstone-i versenyt, visszatért a Racing Pointhoz, azonban a csapat felbontotta az érvényes szerződését, hogy a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt igazolják le a helyére, így Pereznek alig 3 hónapja volt arra, hogy megmentse a Forma-1-es pályafutását.

„Ez egy kritikus korszak volt a karrieremben, mert ott lebegett a fejem fölött a szerződésügy. El is vesztettem az ülésemet a csapatnál, de végül ebből jól jöttem ki. Nagyon sokáig nem tudtam, hogy akkor most mi fog történni.”

„Amikor menesztettek, nagyon nyugodt voltam, azt gondoltam, hogy „nos, remek karrierem volt, és így is elégedett vagyok magammal, és nincs más dolgom, mint mindent beleadni versenyről versenyre, és majd kiderül, mi történik.”

„Amikor megnyílt előttem a Red Bull-os lehetőség, kicsit jobban nézett ki a szénám, de néha jobbak, néha rosszabbak voltak ott is az esélyeim. Persze végül jól jöttem ki ebből. Szerintem ilyen lehetősége csak egyszer lesz az embernek az élete során. Ezzel tökéletesen tisztában vagyok, és készen állok, hogy mindent kihozzak belőle.”

Perez azok után, hogy most látogatott el először a Red Bull milton-keynes-i gyárába, elismerte, hogy kicsit még mindig szürreális érzés tölti el, amikor arra gondol, hogy a csapat pilótája lesz.

„Még mindig nem hiszem el, hogy itt lehetek, ha őszinte akarok lenni. Amikor magamra húztam a Red Bull pólóját, csak azt tudtam mondani, hogy „wow.” Soha nem gondoltam arra, hogy ilyen lehetőségem lesz majd, mivel úgy tűnt, hogy ehhez elengedhetetlen az, hogy a Red Bull juniorprogramjának tagja legyél.”

„Néha azonban valóra válnak az álmok az életben, és nekem is álomszerű az, hogy a Red Bull család tagja lehetek, egyszerűen fantasztikus, nagyon imádom ezt a márkát. Lenyűgöz a tevékenységük, és az, mekkora szerepet vállalnak más sportokban is. Nagyon várom már, hogy sikeresen kezdődjön a közös pályafutásunk, de ezen felül egy sikeres szezont is szeretnék.”

