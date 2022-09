Perez: a korai fékhiba az egész versenyemet tönkretette

Perez a 13. pozícióból kezdhette meg a vasárnap délutáni viadalt, de a felzárkózása nem ment annyira simán, mint például Carlos Sainznak, aki a 18. pozícióból indulva hamar a mexikói elé került.

Mivel Pereznek kevésbé ment jól a forgalomban való autózás, így már korán kerékcserére hívta őt a csapata. Ez rendben is volt, felkerültek a kemény abroncsok a Red Bulljára, időközben azonban füstölni, majd pedig enyhén lángolni kezdett a jobb első féktárcsája.

Ezt rögtön jelentette is csapatának, és úgy tűnt, talán véget is ér számára a viadal. A gondok azonban lecsillapodtak, így folytatni tudta a futamot, de összességében értékes időt veszített, és ennek volt köszönhető, hogy a végén csak hatodik lett.

„A versenyem már lényegében az elején tönkrement, amikor jelentősen felforrósodott a jobb első féktárcsám, és ezért is kellett kiállnunk. Aztán megkaptam a keményeket, de nem tudtam hőmérsékletre hozni őket, mivel sokat kellett spórolnom a féktávokon, amivel jelentős köridőt is vesztettem. Az első etapomnak ezzel annyi is volt” – magyarázta Perez.

„Ez összességében az egész futamomat befolyásolta, mert állandóan a fékkel kellett törődnöm. Ha nem teszem meg, akkor könnyedén elszállhatott volna, és azzal véget ért volna a versenyem.”

„A végén még kiálltunk egyszer, mert azt gondoltuk, hogy elkaphatjuk Lewist a lágyakon, de a biztonsági autó miatt erre már nem nyílt esélyünk. Jobb gumikon voltam, mint ő, ezért jó lett volna, ha újraindul a futam, sajnos azonban nem ez történt.”

„Számomra ez nem volt egy erős hétvége, és rengeteg munkánk van. Hétfőn már be is ülök a szimulátorba, hogy jó ritmusba kerüljek a folytatásra.”

