Perez a fő esélyes Bakuban? „A vezetési stílusa illik az utcai futamokhoz".

Nagyon úgy tűnik az eddig látottak alapján, hogy az idei szezonban Sergio Perez is harcba szállhat a világbajnoki címért, hiszen a Red Bull konstrukciója sikerült a legjobban, és a mexikói is jobban teljesít, mint az elmúlt években.

Perez az eddigi három futamból egyszer nyert, egyszer a 2. helyen végzett, egyszer pedig az 5. pozícióban intették le. A következő futamot azonban Bakuban rendezik, ahol a mexikói mindig is remekül vezetett, ráadásul 2021-ben nyerni is tudott.

Ami az utcai pályákat illeti, Perez nemcsak Bakuban és Szaúd Arábiában alkot általában maradandót, de Monacóban is képes volt diadalmaskodni 2022-ben, ahogy Szingapúrban szintén felállhatott a dobogó felső fokára. Ezek alapján Emerson Fittpaldi szerint Perez komoly kihívást jelenthet Verstappenre a következő futamon.

„A vezetési stílusa nagyon jól illik az utcai versenyekhez. Az utcai versenyeken mindig is nagyon jó eredményeket ért el. Amikor utcai versenyen vezetsz, gyorsnak és pontosnak kell lenned, és nem hibázhatsz, mert ott vannak a falak és a korlátok.”

„Perez most 110%-os motivációval fog versenyezni, mert esélye van a bajnoki címre. És ezt ő is tudja. Tudja, hogy van esélye arra, hogy bajnok legyen. Biztos vagyok benne, hogy most mindent bele fog adni, mert hisz abban, hogy nyerhet” – tette hozzá a brazil a My Betting Sites-nek.

