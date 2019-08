Pérez 2021-ig szinte biztosan a Racing Point versenyzője marad

Sergio Perez nem mostanában volt pontszerző a Forma-1-ben, hiszen legutóbb Azerbajdzsánban sikerült a TOP-10-ben zárnia. Jelenleg emiatt csak a 16. helyen áll 13 megszerzett ponttal, ami igencsak kevés, és legutóbb Németországban hibázott, amivel egy nagy lehetőséget hagyott ki, mert akár dobogóra is állhatott volna.

„Nem ez a legjobb sorozatom. A hét verseny közül azt hiszem, hogy csak Németországban vállalhatom a felelősséget. A többi futamon igen jó munkát végeztem és a maximumot hoztam ki az autóból. Nem volt versenyképes az autónk, de Németországban valóban vállalnom kellett a felelősséget, és én vagyok az első, aki azt mondja, hogy hibázott. A bajnokság hosszú, és remélhetőleg a szezon második fele jó lesz számunkra.”

Pérez kapcsán is sok a pletyka a sajtóban, még a Ferrarival is szóba hozták, de úgy tűnik, hogy maradni fog: „Szerintem remek potenciál van ebben a csapatban, és az ambíció is megvan. Jó lesz itt hosszú távú megállapodást kötni, mert látom, hogy a csapat halad előre. És ez mindkét irányba jól működik, és ideális esetben hosszú távú megállapodást akarok kötni. Remélhetőleg, hogy képesek leszünk megállapodást kötni.”

„Azt gondolom erről, hogy a Racing Point mindenképpen egy jó hely lehet 2021-ig. Ez határozottan egy jó hely, és nagyon régóta vagyok már a csapatnál. Nagyon sok minden történt az érkezésem óta, és büszke is vagyok arra, amit közösen elértünk. Határozottan van egy befejezetlen üzletem velük, még akkor is, ha nagyon régóta vagyok már itt, de többet érhetünk el.” - tette hozzá Pérez, aki pozitív az új frissítésekkel kapcsolatban, amik Németországban kerültek fel az autóra, és elmondása szerint Szingapúrra érkezik meg az új első szárny.

