Pénteki szabadedzések 2022-ben: 10 újonc és egy kaméleon

A 2022-es szezonnal kezdve a csapatoknak a szezonban két pénteki szabadedzésen lehetőséget kell adniuk egy olyan versenyzőnek, aki maximum két futamot teljesített a Forma-1-ben.

A szabálynak köszönhetően 10 olyan versenyző vett részt a nagydíjhétvégéken, akiknek eddig nem volt erre lehetőségük. Pietro Fittipaldi 2020-ban két versenyt már teljesített, de még így is megfelelt a szabály követelményeinek – ahogyan Csou Kuan-jü is, aki újoncként mutatkozott be idén az Alfa Romeónál.

Ennek ellenére a kínai pilóta két pénteki szabadedzést így is a partvonalról nézett, miután az Alfa Romeo összesen négyszer lehetőséget adott a tartalékpilótájának, Robert Kubicának, aki saját elmondása szerint is valószínűleg a szezon utáni abu-dzabi teszten vezetett utoljára F1-es autót.

Az Alfa Romeo mellett a Haas adott még lehetőséget egy veterán versenyzőnek péntekenként, Antonio Giovinazzi azonban nem tudott élni a lehetőséggel, az Egyesült Államokban falba is rakta Kevin Magnussen autóját.

Nyck de Vries, McLaren Fotó készítője: Mark Sutton Nyck de Vries, Aston Martin Racing Fotó készítője: Aston Martin Racing Nyck de Vries, Mercedes Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck de Vries, Williams Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

Az újoncok közül a 2022-es szezon kaméleonja, Nyck de Vries töltötte a legtöbb időt a pályán. A holland pilóta, aki 2023-ban már az AlphaTauri versenyzője lesz, négy FP1-en hajtott pályára, összesen három csapatot képviselve: Mercedes (Franciaország, Mexikó), Aston Martin (Monza), Williams (Barcelona), nem beszélve a Williamsszel teljesített futamára Albon megbetegedése után.

De Vries 2022-ben négy autót vezetett, mivel a szezon utáni teszten kipróbálta az AlphaTaurit is, és a McLarennél is elkészült az ülése, miután kérdéses volt, hogy a lebetegedő Lando Norris vállalni tudja-e a brazil futamot.

Logan Sargeant szintén négyszer ülhetett autóba, miután a Williams mindent megtett annak érdekében, hogy 2023-ra megkapja az amerikai pilóta az FIA szuperlicencet. Rajtuk kívül Liam Lawson vezethetett még két autót, a Red Bullt és az AlphaTaurit.

Robert Svarcman, Jack Doohan és Pietro Fittipaldi mindkét FP1-et megkapta a Ferraritól, Alpine-tól, Haastól. Jüri Vips (Red Bull), Alex Palou, Pato O’Ward (McLaren) Felipe Drugovich (Aston Martin) és Theo Pourchaire (Alfa Romeo) egy-egy szabadedzést kaptak.

A szezon elején lehetőséget kapó újoncok (Vips és de Vries Barcelonában) még nem teljesíthettek igazi mért kört, de az Abu-Dzabiban pályára guruló újoncok már kipróbálhatták a piros oldalfalú Pirelliket is.

Liam Lawsonnak nem is kellett szégyenkeznie, miután csak 0,234 másodpercet kapott Sergio Pereztől, de Pietro Fittipaldi is elégedetten csettinthetett, miután ő csak 62 ezredre volt Kevin Magnussentől, míg a jóval óvatosabb Svarcman 7, Doohan 6 tizeddel maradt el Leclerc-től és Ocontól.

A szabály 2023-ban is érvényben marad, jövőre azonban három csapat is ki tudja játszani majd azt a kiskaput, amit idén az Alfa Romeo Csou Kuan-jüvel: Oscar Piastri, Logan Sargeant és Nyck de Vries is újoncként állnak majd rajthoz Bahreinben, így a bahreini FP1-et le is írhatja a McLaren a Williams és az AlphaTauri, nekik majd csak 1-1 beugróról kell gondoskodniuk.