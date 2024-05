Pénteki motorsport-program: F1-es sprintidőmérő, Michelisz is időmérőn vesz részt!

Újabb, motorsportos szempontból tartalmas hétvége vár ránk, ugyanis folytatódik a Forma-1-es szezon Miamiban, míg a TCR World Tourban Michelisz Norbert a pontverseny első helyéről várja a marokkói folytatást.

A napi program is a TCR-rel indul: 17-től jön az időmérő edzés, amely nemcsak a rajtpozíció miatt fontos, hanem azért is, mert a legelőkelőbb pozíciók megszerzői pontokkal is gazdagodnak.

Este pedig Miamiban veszi kezdetét az F1-es pályaprogram: 18:30-tól jön az első és egyetlen szabadedzés, 22:30-tól pedig már a sprintkvalifikáció következik, ami a szombati sprintfutam rajtrácsáról dönt.

Eközben évekig Sennáról voltak rémálmai az embernek, aki utoljára a szemébe nézett, míg a korábbi pilóta szerint ez a valódi oka annak, hogy Newey távozott.