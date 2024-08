Példa nélküli toborzásba kezdett a Haas

Komacut 2024 elején nevezte ki az amerikai gárda csapatfőnöknek, miután Gene Haas meglepetésre úgy döntött, elküldi a csapatot korábban irányító Günther Steinert. Mindezt azután, hogy tavaly utolsók lettek a konstruktőrök között és a tulajdonos nem akart több pénzt önteni a csapatba, amíg nem bizonyítják, hogy a jelenlegi eszközeikből is ki tudnak többet hozni – ez pedig frusztrálta Steinert.

Komacu azonban mindig is vallotta, hogy a Haas képes erre és a VF-24-essel a csapat már 56%-kal több pontot szedett össze idén, mint tavaly a nyári szünetig és tíz verseny még hátra van. A Lotus egykori főmérnöke ezután kereste meg főnökeit a toborzás megkezdéséről – ezt a Motorsport.com értesülései szerint korábban elutasították -, egészen pontosan a 2024-es Ausztrál Nagydíjat követően, ahol a 2022-es Osztrák Nagydíj óta először fordult elő, hogy mindkét autóval pontot szereztek.

A csapatfőnök a Motorsport.comnak adott exkluzív interjújában elmondta, nagyjából tíz százalékkal bővítené a Haas személyzetét, mely most nagyjából 300 embert tesz ki, jelentősen kevesebbet, mint a más csapatok által alkalmazott több ezer munkavállaló:

„Megmutattuk, hogy tudunk javítani a teljesítményen, már csak a tulajdonost kellett meggyőzni arról, hogy megvan bennünk ez. Mindig vizsgálja azt, hogy hogyan javulhatunk, hogyan lehetünk gyorsan. Meg kellett mutatni, hogy az első lépéseket ugyanazokkal a forrásokkal is képesek vagyunk megtenni.”

„Most, bár olyan toborzásban vagyunk, amihez még nem volt fogható a Haas Forma-1-es csapatának történelmében, ezek az emberek még nincsenek nálunk, szóval a csapat nagyjából ugyanakkora. Azonban, ha együttműködünk, az teljesen megváltoztatja a légkört, és ha megváltozik a légkör, sokkal pozitívabb mindenki, sokkal könnyebben tudjuk hozni a teljesítményt, ez a legnagyobb különbség.”

Komacu emellett annak is „masszív” hatást tulajdonít, hogy a Haas Automation vezérigazgatója, Bob Murray ellátogatott a csapat banbury-i bázisára, a téli tesztekre és számos versenyre és azt a következtetést vonta le, hogy ha már ezekkel a forrásokkal is ilyen teljesítményt érnek el, akkor több pénzből csak még jobbak lehetnek.

A toborzás mellett a Haas jövőre lecseréli a 2016 óta használt motorhome-ját, ami a csapat szerint fontos a moráljuk, valamint a vendégeik és szponzoraik élményeinek javítása érdekében: „A tervem az volt, hogy az olyanokat, mint Bob, aki 38 éve Gene jobbkeze, meggyőzzem Gene mellett, hogy beavassam őket a munkába és megértessem velük, mi kell a sikerhez a Forma-1-ben.”

„Eddig ennek teljesen az ellenkezője volt a stratégia, de én már az első naptól úgy vagyok vele, hogy ha a tulajdonos nem látja át a helyzetet, persze, hogy csak ideges lesz, mert olyan eredményt vár, amit nem leszünk képesek elérni. Ahhoz, hogy az elvárásait teljesítsük, meg kellett értetni vele, hogy mi kell ebben a sorozatban a sikerhez és ennek Bob volt az egyik kulcsfigurája.”

„Aminek igazán örültem, hogy Bob maga is elszánta magát a csapat iránt, amikor leigazolt, mondta, Ajao, támogatni foglak, együtt fogunk dolgozni. Ez is mutatja, hogy Gene és Bob, az anyacég, elkötelezte magát a Forma-1 mellett és nagyon hálás vagyok, hogy Bob 100%-ig tettekkel is bizonyította ezt.”

A japán szakember elég nyersen nyilatkozott Nico Hülkenberg esélyeiről az Audinál.