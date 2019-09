Plusz F1-es tesztet akarnak a Pirellinél a 2020-as gumik miatt, de nem kapnak?

A Pirelli csütörtökön és pénteken kétnapos „vaktesztet” tart a Francia Nagydíj helyszínén, melynek ideje alatt a 2020-as abroncsokról fognak adatokat gyűjteni. Ezekkel a gumikkal ez lesz az utolsó nagy teszt, így minden szempontból kiemelt fontossággal bír, kivéve, ha a csapatok megállapodnak abban, hogy október elejére engedélyezzenek egy extra körözgetést.

Még több F1 hír: A Pirelli Alesivel mutatta be a 18 colos gumikat

A pályaidőt Esteban Ocon, a Renault frissen szerződtetett pilótája, valamint Szergej Szirotkin osztja meg egymással, aki a Pirelli 2021-es 18 colos prototípus abroncsát fogja tesztelni a Renault „öszvér” autójával. A gumigyártó a háttérben közben folyamatosan nyomást próbál gyakorolni a sportra, mert több tesztre lenne szükségük, de ezeket az extra tesztnapokat még mindig nem kapták meg a 2020-as abroncsok véglegesítéséhez, így jelen esetben december lenne a következő időpont az újabb információk szerzésére Abu Dhabi után, de akkor már nem lenne idejük a számottevő módosításokra.

Az elmúlt hétvégén a csapatok Monzában összeültek, de nem sikerült egyhangú megállapodást elérniük az extra tesztről, ami miatt az ügyet csütörtökön újra megvitatják Genfben, ahol elsősorban a 2021-es szabályok adta kérdésekre fognak összpontosítani. Ha a Pirelli nem kapja meg az extra októberi tesztet, továbbra is van lehetőség a prototípus abroncsok futtatására a versenyhétvégék pénteki napjain a szabadedzéseken.

Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

Ha azonban a csapatok nem egyeznek meg az extra tesztről, akkor valószínű, hogy a Pirelli mostani prototípusai sokkal közelebb lesznek a végleges specifikációhoz, mint amire számítottak, ami amiatt is gond lehet, mivel a céllevélben egy másfajta gumikopást kellett megcélozniuk, valamint a működési tartomány kiszélesítését.

A Pirelli F1 főnöke, Mario Isola a lapunk kérdésére megerősítette, hogy csütörtökön Genfben fogják megvitatni a kérdést és a vitában ő is részt vesz, pontosan elmagyarázván, hogy mit csinálnak, mit érhetnek el és mit tehetnek a gumikkal. „Legalábbis lehetőségünk van elmagyarázni, hogy mi folyik a oldalunkon. Az erre a hétre tervezett teszt a Paul Ricardon fix, és folytatjuk a fejlesztést a 2020-as gumik véglegesítése érdekében."

Isola célzott rá, hogy talán túl későn kezdték meg a vitákat a célokról a 2020-as gumik kapcsán0 és többek között emiatt is lenne még szükségük egy plusz tesztre. „Tehát ha valami olyat akarunk elérni, ami eltér a jelenlegihez képest, akkor egy további tesztet is mérlegelnünk kell.” A legtöbb csapat nem tudna részt venni ezen az októberi teszten, mivel az október igen sűrű, és tartanak attól, hogy az adott résztvevő, vagy résztvevők előnybe kerülnek ezzel, még akkor is, ha minden információt megoszt a Pirelli.

Jean Alesi tests the new Pirelli 18 inch tyres for next seasons F2 Car Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

A Renault-tól Cyril Abiteboul szólalt meg a kényes kérdésben, elmondván, hogy tisztában vannak azzal, hogy a Pirellinek több tesztre van szüksége, és fontosnak tartják azt, hogy megoldást találjanak erre, ugyanakkor mindezt úgy tegyék meg, hogy az minden versenytárs számára tisztességes legyen.

A francia szakember azt mondta, kissé bosszantó a helyzet, de most össze kell fogniuk a Pirelli támogatása miatt, hogy egy olyan termékkel rendelkezzenek, ami látványos, biztonságos és megfelelő az F1 számára. Fred Vasseur, az Alfa Romeo csapatfőnöke egyenesen azt mondta, támogatniuk kell a Pirellit, de figyelembe kell venniük, hogy a tesztelés tisztességes legyen mindenki felé, és nem szabad túl sokat segítenie egy csapatnak. „Ha egy tesztet akarunk, az persze október körül lesz, és a csapatok többségének nincs erőforrása ahhoz, hogy ezt Európában megtegye. Szóval biztos, hogy ezt nem vagyunk képesek megtenni.”

Vannak bizonyos esetek, amikor még az elit Super GT bajnokságban sincsenek az emberek a helyzet magaslatán. Nos, itt az újabb ilyen jelenet.