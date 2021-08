Patrick Head: végre a megfelelő emberek vannak a Williams élén

Miután 2011 végén visszavonult a Forma-1-től, Patrick Head még egyszer, 2019-ben tanácsadói szerepkörben részt vett a Williams irányításában, azóta azonban már inkább a nyugdíjas éveinek élvezésére koncentrál a 75 éves mérnök.

Azonban úgy gondolja, hogy miután sikerült megszilárdítania a csapatnak a pénzügyi helyzetét a Dorilton Capital érkezésével, a Williams-család visszavonulásával is megfelelő menedzsmentet kapott a részben általa felépített csapat.

„Miután nem is tudom, 35-40 évig a Williamsnél dolgoztam, köztük rengeteg világbajnokságot érő szezonban, kicsit szomorú volt azt látni az elmúlt egy évtizedben, hogy a csapat gyengén teljesített, és nagyon örülök, hogy azt látom, kezdenek visszatérni” – mondta Head a Beyond the Grid podcastben.

„Szerintem Jost, és az emberek, akiket magával hozott – eddig is voltak egy ideje ott jó szakemberek, de ennél jobb vezetőségre volt szükségük, ezt pedig meg is kapták.”

Head tavaly a Motor Sport Magazine-nak erősen kritizálta a Williamst, mert bár szerinte Claire Williams jó munkát végzett a csapat pénzügyi helyzetének szinten tartásával, miután a McLarennél és a Mercedesnél sikert sikerre halmozó Paddy Lowe viharos körülmények között távozott a csapat technikai igazgatói posztjáról a 2019-es szezon kezdetét megelőzően, nem neveztek ki a helyére senkit, ami szerinte nagyban felelt a rossz eredményekért.

Nem csoda, hogy Jost Capito egyik első „igazolása” ebbe a pozícióba történt, és a Volkswagen domináns WRC autóit tervező FX Demaison lett a Williams technikai igazgatója.

A Williams idei szezonjában nagy változást hozott a Magyar Nagydíj is, ugyanis egy verseny alatt több pontot szerzetek, mint a 2017 óta eltelt 3 szezonban összesen, de Head szerint ennek nem kéne megtévesztenie senkit.

„Természetesen segített nekik az előttük, az első kanyarban történt tömegbaleset, szóval nem igazán a saját erejükből kerültek azokba a pozíciókba. Még egy kis időnek el kell tennie, hogy folyamatosan ott lehessenek, de szerintem a megfelelő emberek vannak a csapatnál, mindenki elkötelezett, és bár nem tudok pontos részleteket a csapat pénzügyi helyzetéről, de ahogyan leszűrtem, azzal sem lesznek problémáik.”

Head azt is hozzátette, hogy nem valószínű, hogy újra aktív szerepet fog még vállalni a csapat életében.

„Nem töltök túl sok időt a Forma-1 követésével, de kapcsolatban vagyok Capitóval, akit már ismerek egy ideje. Nem tervezek olyasmit, hogy felhívom őt, és elkezdek tanácsokat adni arról, hogy hogyan kéne fejleszteniük az autót, vagy bármi ilyesmit, de kapcsolatban vagyunk.”