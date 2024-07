Pár hét után már fogy is a Red Bull türelme Perezzel szemben?

A Red Bull Forma-1-es csapatfőnöke, Christian Horner korábban beszélt róla, hogy nyilvánosan támogatnia kell a versenyzőit, legyen szó vitatott esetekről vagy gyenge teljesítményükről. Éppen ezért volt furcsa, hogy Ausztriában kicsit frusztráltnak tűnt Perezzel kapcsolatban, aki elég nyilvánvalóan le volt maradva Max Verstappentől.

Ezt a legjobban az illusztrálja, hogy Lando Norrisszal való ütközése után Verstappen lassan visszaevickélt a bokszba, hogy a defektes gumikat frissekre cserélje, kapott egy tíz másodperces büntetést a versenybíróktól és végül így is 17,4 másodperccel csapattársa előtt végzett.

Persze, tény, hogy Perez autója sérült volt, az oldaldoboz egy Oscar Piastrival történt ütközés miatt kilyukadt, Horner szerint ez „légfékként” működött az egyenesekben, azonban tagadhatatlan, hogy Perez újabb hétvégén, ami nagyon fontos lett volna a világbajnoki küzdelemben, nem tudta hozni azt, amit várnak tőle – a sprinten érdekes módon szintén 17,4 másodpercre volt Verstappentől.

Pont Perez szombati gyenge mutatványa miatt mondta a Skynak Horner, hogy mélyebbre kell ásniuk azt illetően, hol a hiba: „Mindent megteszünk, hogy rájöjjünk, mi hiányzik, mert az első négy-öt versenyen nagyon erősek voltunk, de azóta valami miatt visszaesett.”

„Szuzuka a világ egyik legnehezebb pályája, az egy igazi próbatétel és egy tizeddel volt lassabb Maxnál. Itt van kilenc kanyar és sokkal nagyobb a hátrány. Szóval a végére kell járnunk és segíteni neki feltápászkodni.”

Ez főleg azért égető, mert a Red Bullt egyre nagyobb nyomás alatt tartják legnagyobb riválisai. Csak a remek stratégia és kerékcserék, valamint Verstappen briliáns vezetése akadályozta meg, hogy a McLaren ne kezdjen győzelmi sorozatba az elmúlt hetekben.

Az ellenfelek fenyegetése azt jelenti, hogy a pár tizedes hátrány Verstappen és Perez között, mely eddig alig tűnt fel, most már rajtpozíciókban is megmutatkozik, egy tizedmásodperc is sokat jelenthet ugyanis, és pont ez a pár tized lehet az, ami eldönti, Perez segít-e Verstappennek riválisaik ellen vagy kiesik a Q1-ben, Q2-ben és megfullad a középmezőnyben.

Ez pedig a konstruktőrök között is számít, mert bár egyéniben Verstappen kezd elhúzni, a csapatok között kezd szorosabb lenni a csata. Az előző öt futamon a Red Bull csak a harmadik legjobb csapat volt 116 ponttal, a 132 pontos Mercedes és a 144 pontos McLaren mögött. A 116 pontból Verstappen 101-et, Perez 15-öt hozott, látható tehát, mennyire fontos, hogy ő is elkezdjen teljesíteni.

És míg a Red Bull nyilván abban reménykedik, hogy találnak valamit, amivel Perez visszatérhet, a nagy kérdés, mi történik, ha nem, ugyanis a másik dolog, ami a Japán Nagydíj óta történt, az az, hogy a mexikóinak már egy új szerződésen van ott az aláírása, ami 2026 végéig szól.

Amikor a megállapodás megköttetett, Pereznek már meggyűlt a baja az RB20-szal Miamiban és Monacóban, értesüléseink szerint a Red Bull úgy gondolta ekkor, hogy ha biztossá válik a jövője, akkor kevesebb zavaró tényező fogja érinteni őt.

Pont az ellenkezője történt azonban és úgy tűnik, Perez formája még rosszabb így, hogy már nem kell kapálóznia az üléséért, ez pedig felerősítette azokat a hangokat, melyek szerint várnia kellett volna a csapatnak a szerződésével. Hornert magát is kérdezték erről a témában és érdekes választ adott erre:

„Szerintem Checo helyzetével a csapaton belül és azzal, amit hozzátett a csapathoz, kiérdemelte az új szerződést, de persze mindig ott van a nyomás, hogy teljesíteni kell és ez nem számít a szerződésektől, de ezekbe a részletekbe sosem fogunk belemenni.”

A szerződésre való utalás azért érdekes, mert szinte biztos, hogy a Red Bull adott magának valamilyen biztosítékot, egy teljesítményalapú záradékot, ami kiutat jelenthet nekik, ha Perezzel nem működnek a dolgok.

A szerződésekben ilyenek általában az egyéni pontversenyben elért minimális pozíció, vagy a csapattárs megszerzett pontjának egy bizonyos százalékának elérése vagy a nyári szünetig, vagy az év végéig.

Perez jelenleg ötödik az egyéni pontversenyben, 118 pontja éppen kevesebb mint fele Verstappen 237-ének. Valószínűtlen, hogy bármelyikkel elégedett lenne a Red Bull, értesüléseink szerint azonban a csapat teljes gőzzel azon van, hogy segítsenek neki a javulásban, nem hagyva figyelmen kívül azt, hogy amennyiben nem tud javítani, lehet, másnak kell adniuk a helyét.

Perez számára a legjobb hír, hogy nincs egy név sem, akiről a Red Bull azt hihetné, azonnal jobb lesz nála. Daniel Ricciardónak szánták a vésztartalék szerepét, amennyiben kell valaki Perez helyére 2025-ben, de ő sem valami erős, még az RB-nél is harcolnia kell a jövőjéért és ahogy Perez is rájött, Ricciardo is tudja, Helmut Markót csakis a színtiszta eredmények érdeklik.

„Jó ideje ismerem Helmutot és nem érdekli őt a személyiség, a stopper és a tabella érdekli. Ő is versenyző és ez alapján néz minket is. Tudom, hogy emiatt nem feltétlenül gondol hízelgő dolgokat róla, de szerintem ez a hétvége segített. Már egy kicsit egyenletesebb tudok lenni, ezt kell fenntartanom. Remélem, a nyári szünetben majd valahol a strandon feküdve arra gondol, ebben a Ricciardóban még mindig van valami...”

Addig azonban, amíg ez a pillanat eljön Ricciardónak, vagy egy másik előkelő opciónak (forrásaink szerint történtek érdekes megkeresések olyan pilótákat illetően, akik amúgy már elkötelezték magukat), Pereznek van egy kis mozgástere, de Horner szerint ő is tudja, hogy ennél jobb munkát kell végeznie.

„Checo tudja, milyen nyomással jár ez az üzlet és hogy mennyire figyelnek rá, főleg egy olyan autóban, ami a másik pilóta révén úgy teljesít és annyi versenyt nyer, mint a miénk. Ez a Forma-1, ez a nyomás minden egyes alulteljesítő csapattárs vállain ott van. A média elkezd kérdezősködni és ilyenkor nagyon könnyű elveszíteni a fejedet.”

„Ami igazán lenyűgözött Checóban az elmúlt négy év folyamán, hogy amikor valóban hatalmas volt rajta a nyomás, márpedig most ez a helyzet, mindig képes volt kimászni a gödörből. Nagyon mélyre kell ásnia most ahhoz, hogy újra sikerüljön.”