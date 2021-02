„Papíron még sosem volt ilyen jó esélye a Red Bullnak”

A Red Bull idén számíthat még maximálisan a Honda gyári támogatására, illetve a jelenlegi szabályrendszer utolsó évére leigazolták Sergio Perezt is, így Robert Doornbos szerint a Red Bull végre nagyobb ellenállást fejthet majd ki a Mercedes dominanciájával szemben.

„A Mercedes persze nagyon hamar elkezdhette a fejlesztést az idei évre, de most a Red Bull is ezt tudta tenni, mert ők is könnyedén lettek másodikak a konstruktőri bajnokságban” – nyilatkozta a holland expilóta a Motorsport.com-nak.

„A karosszériák nem lesznek annyira eltérőek, az idei autók a tavalyi kocsik továbbfejlesztett változatai. Emellett persze idén lesz egy erős második pilótájuk is, aki megnehezítheti Lewis Hamilton dolgát, szóval szerintem a Mercedes nem lazíthat annyira az év elején, de ettől még persze ők az egyértelmű favoritok.”

Doornbos szerint egyedül a Red Bull akadályozza meg azt, hogy Max Verstappen a bajnoki címért harcolhasson:

„Ha az autó kicsit megbízhatóbb lett volna tavaly, akkor Max is harcolhatott volna a címért. Most minden attól függ majd, mennyi olyan extra teljesítményt tudnak kihozni az autóból, ami nem megy megbízhatóság kárára. Nézzétek a Mercedest: egy hihetetlenül gyors autójuk van, ami olyan megbízható, mint egy tank.”

A holland expilóta azt is hozzátette, hogy legnagyobb változást idén nem is az autóban fogjuk megtalálni, hanem a pilótafülkében Perez érkezésével, aki „megnyithatja a világot” a Red Bull előtt.

„Nem gondolom, hogy egyből olyan gyors lesz, és talán az időmérők sem számítanak a legnagyobb erősségének, de a több, mint 10 éves tapasztalatával vasárnap olyankor nyújtja a legjobb teljesítményét, amikor kell.”

„Pontosan ez kell a Red Bullnak, is, hogy egy kicsit ők is játszhassanak a Mercedesszel. Ettől függetlenül még lehet, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor Perez is azt mondja, hogy „istenem, ezt a kocsit miért ilyen nehéz vezetni”, ahogyan az elődjeinek is problémái voltak ezzel, de neki megvan a szükséges tapasztalata ahhoz, hogy alkalmazkodjon az ilyen helyzetekhez.”

Az érdekes kérdés azonban az, hogy Perez hajlandó lesz-e elfogadni egy második számú szerepet a Red Bullnál Verstappen mellett:

„Szerintem ezt sosem fogja elismerni, és ez nagyon jót tehet a csapatnak. Egy sportolónak önzőnek kell lennie ahhoz, hogy eljusson a csúcsra. Nagyon kevés olyat látunk a sportban, mint Rubens Barrichello, aki az összes második helyének örült a Ferrarinál.”

„Ha mindketten erősen kezdik a szezont, a Red Bull támogatni fogja őket abban, hogy ezt a kérdést a pályán döntsék el. Perez ettől még végül be fog sorolni Verstappen mögé, mert a Red Bull egyet jelent Max Verstappennel.”

