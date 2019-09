Pályán a 18 colos Pirelli gumival felszerelt F1-es autó: WOW

A hu.motorsport.com korábban már beszámolhatott a Pirelli nem túl kényelmes helyzetről, hiszen párhuzamos teszteket kell végezniük a 2020-as és a 2021-es gumik miatt, miközben az F2-ben már jövőre bevezetésre kerülnek a nemrég bemutatott 18 colos abroncsok, melyek alapjaiban változtatják meg az autók karakterisztikáját.

A Pirelli számára jelenleg a kevés teszt miatt még a 2020-as gumik körüli fejlesztés is problémát okoz, de mindeközben már a 2021-re tervezett specifikációval is tesztelniük kell, ami most meg is történt, hiszen Paul Ricardon pályára gurult a Renault, a volán mögött Szergey Szirotkinnal, akinek van némi F1-es tapasztalata a múltból.

Az alábbi videóban igencsak jól láthatóak a különbségek a mostani gumikhoz képest, és azt kell mondjuk, rettentően jól mutatnak, különösen ezzel a fekete felnivel. A Pirelli úgynevezett „öszvérautókat” kap a teszteken, melyekkel részben szimulálni tudják a 2021-től bevezetésre kerülő szabályokat, elsősorban a kisebb leszorítóerővel.